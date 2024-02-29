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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Врач рассказал, какие привычки могут вызвать рак

29 февраля 2024, 13:02
Врач Руслан Басанов рассказал о том, что некоторые привычки могут увеличить риск развития рака.

Он отметил, что особенно опасным является сидячий образ жизни. Генетическая предрасположенность может быть одной из причин онкологических заболеваний, но вредные привычки также могут спровоцировать рак. В частности, курение и употребление алкоголя могут привести к раку легких, рта, горла, пищевода, печени, мочевого пузыря, молочных желез и других органов, пишет 360tv.ru.

Врач подчеркнул, что важно включать в свой рацион фрукты и овощи, так как они содержат витамины и антиоксиданты, которые помогают защитить от онкологических заболеваний. Слишком большое потребление жирной и обжаренной пищи, а также красного мяса, при недостатке фруктов, овощей и злаков, может повысить риск рака пищевода, прямой кишки, желудка и других органов.

Кроме того, Басанов отметил еще несколько факторов, которые способствуют развитию рака. Среди них избыточный вес и ожирение, сидячий образ жизни и недостаток физической активности, а также чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей от солнца или солярия.

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