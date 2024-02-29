Врач рассказал, какие привычки могут вызвать рак

Врач подчеркнул, что важно включать в свой рацион фрукты и овощи, так как они содержат витамины и антиоксиданты, которые помогают защитить от онкологических заболеваний. Слишком большое потребление жирной и обжаренной пищи, а также красного мяса, при недостатке фруктов, овощей и злаков, может повысить риск рака пищевода, прямой кишки, желудка и других органов.