Врач рассказал, какие привычки могут вызвать рак

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Он отметил, что особенно опасным является сидячий образ жизни. Генетическая предрасположенность может быть одной из причин онкологических заболеваний, но вредные привычки также могут спровоцировать рак. В частности, курение и употребление алкоголя могут привести к раку легких, рта, горла, пищевода, печени, мочевого пузыря, молочных желез и других органов, пишет 360tv.ru.
Врач подчеркнул, что важно включать в свой рацион фрукты и овощи, так как они содержат витамины и антиоксиданты, которые помогают защитить от онкологических заболеваний. Слишком большое потребление жирной и обжаренной пищи, а также красного мяса, при недостатке фруктов, овощей и злаков, может повысить риск рака пищевода, прямой кишки, желудка и других органов.
Кроме того, Басанов отметил еще несколько факторов, которые способствуют развитию рака. Среди них избыточный вес и ожирение, сидячий образ жизни и недостаток физической активности, а также чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей от солнца или солярия.