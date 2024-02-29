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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Врач рассказала, как подготовиться к сезону весенней аллергии

29 февраля 2024, 13:17
Аллерголог Мария Зорина рассказала о методе, который помогает бороться с аллергическими реакциями и влияет на иммунную систему. Речь идет об аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ). Этот метод направлен на лечение причины аллергии.

В России доступен неинъекционный препарат для лечения аллергии на пыльцу березы. Его рекомендуется начинать принимать за 2-4 месяца до начала цветения березы — с ноября по декабрь и до конца мая, пишет 360tv.ru.

Зорина отметила, что эффективность АСИТ зависит от общей дозы аллергена, получаемой во время лечения. Поэтому важны и начало терапии, и ее продолжительность.

Первую дозу препарата следует принять под контролем специалиста, а затем продолжить лечение самостоятельно при регулярном наблюдении аллерголога. Для достижения стойкого эффекта необходимо пройти как минимум три курса АСИТ. Это поможет организму развить устойчивость к аллергену.

Преимущества АСИТ заключаются в уменьшении симптомов аллергии, снижении потребности в симптоматических препаратах и сокращении риска развития бронхиальной астмы у аллергиков в три раза.

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