Врачи назвали источник самых опасных жиров и сахара

Доктор Марк Гадзиян также указал на опасность употребления готовых соусов, таких как майонез и кетчуп. Он отметил, что они могут содержать те же трансжиры, а также скрытый сахар, соль, усилители вкуса, консерванты и стабилизаторы. Частое употребление таких продуктов может привести к ожирению и развитию метаболического синдрома.