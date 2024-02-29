properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Врачи назвали источник самых опасных жиров и сахара

29 февраля 2024, 12:28
Медицинские эксперты рассказали о вреде фастфуда для здоровья. Они предупредили, что такая еда, ставшая привычной для многих, не только приводит к набору лишнего веса, но и вызывает нарушения работы органов и систем организма.

Особое внимание ученые уделили гамбургеру с картошкой фри и газировке, которые вместе дают около 1500 калорий. Такой обед содержит большое количество трансжиров, образующихся при жарке, что может привести к повышению уровня «плохого» холестерина. Это, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз, инфаркт и инсульт, пишет 360tv.ru.

Доктор Марк Гадзиян также указал на опасность употребления готовых соусов, таких как майонез и кетчуп. Он отметил, что они могут содержать те же трансжиры, а также скрытый сахар, соль, усилители вкуса, консерванты и стабилизаторы. Частое употребление таких продуктов может привести к ожирению и развитию метаболического синдрома.

В связи с этим эксперты рекомендуют отдать предпочтение более здоровой пище, избегая фастфуда и готовых соусов. Они подчеркнули, что правильное питание играет важную роль в поддержании здоровья и профилактике различных заболеваний.

Подпишитесь
Бывшему руководителю управления автодорог Прикамья продлили домашний арест
Сегодня, 09:53
В Кировском районе Перми могут появиться три новых автобусных маршрута
Сегодня, 12:50
Пермский цирк возглавил директор Воронежского цирка
Сегодня, 09:19
Президент разрешил выпускникам школ пересдавать ЕГЭ
Сегодня, 10:17
Роковые яйца. Большое интервью с экономистом о зарплатах, ценах и кредитах
Сегодня, 02:00
По поручению президента России регионам спишут две трети долгов по бюджетным кредитам
Сегодня, 11:36