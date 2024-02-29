Врачи назвали источник самых опасных жиров и сахара

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Особое внимание ученые уделили гамбургеру с картошкой фри и газировке, которые вместе дают около 1500 калорий. Такой обед содержит большое количество трансжиров, образующихся при жарке, что может привести к повышению уровня «плохого» холестерина. Это, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз, инфаркт и инсульт, пишет 360tv.ru.
Доктор Марк Гадзиян также указал на опасность употребления готовых соусов, таких как майонез и кетчуп. Он отметил, что они могут содержать те же трансжиры, а также скрытый сахар, соль, усилители вкуса, консерванты и стабилизаторы. Частое употребление таких продуктов может привести к ожирению и развитию метаболического синдрома.
В связи с этим эксперты рекомендуют отдать предпочтение более здоровой пище, избегая фастфуда и готовых соусов. Они подчеркнули, что правильное питание играет важную роль в поддержании здоровья и профилактике различных заболеваний.