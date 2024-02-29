За пьяный звонок о «заложенной в больнице бомбе» пермяк может сесть на пять лет

Вечером 22 сентября прошлого года, нетрезвый обвиняемый набрал номер вызова экстренных служб города и сообщил о якобы заложенном устройстве в больнице — ГКБ №4. На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных и иных органов. По итогам проверки взрывное устройство обнаружено не было.