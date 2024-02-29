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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

За пьяный звонок о «заложенной в больнице бомбе» пермяк может сесть на пять лет

За пьяный звонок о «заложенной в больнице бомбе» пермяк может сесть на пять лет

29 февраля 2024, 15:03
Фото: 1MI
Уголовное дело лже-минера передано в суд.

Прокуратура Мотовилихинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина «заминировал» больницу по телефону, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Вечером 22 сентября прошлого года, нетрезвый обвиняемый набрал номер вызова экстренных служб города и сообщил о якобы заложенном устройстве в больнице — ГКБ №4. На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных и иных органов. По итогам проверки взрывное устройство обнаружено не было.

В отношении пермяка возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры).

Уголовное дело направлено в Мотовилихинский районный суд для рассмотрения по существу. Отметим, что Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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#Суд#Пермь#Криминал#Уголовное дело#Телефонный террорист
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