За пьяный звонок о «заложенной в больнице бомбе» пермяк может сесть на пять лет

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Прокуратура Мотовилихинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина «заминировал» больницу по телефону, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Вечером 22 сентября прошлого года, нетрезвый обвиняемый набрал номер вызова экстренных служб города и сообщил о якобы заложенном устройстве в больнице — ГКБ №4. На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных и иных органов. По итогам проверки взрывное устройство обнаружено не было.
В отношении пермяка возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры).
Уголовное дело направлено в Мотовилихинский районный суд для рассмотрения по существу. Отметим, что Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.