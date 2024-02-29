Женщин-психопатов оказалось в пять раз больше, чем предполагалось

Ученые из Английского университета Anglia Ruskin (ARU) обнаружили, что количество женщин-психопатов в пять раз больше, чем предполагалось ранее. Выявить этих женщин оказывается сложно из-за их тенденции к манипуляциям и умению создавать положительное впечатление о себе.