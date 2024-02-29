Женщин-психопатов оказалось в пять раз больше, чем предполагалось

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Информацию об этом опубликовали на сайте университета, пишет 360tv.ru.
Психопатия включает в себя определенные характеристики: безразличие к другим людям, недостаток эмпатии, отсутствие раскаяния, склонность к лжи и самоцентричность.
Ранее считалось, что мужчин-психопатов больше, чем женщин, в соотношении примерно 6:1. Однако эксперт по корпоративной психопатии Клайв Бодди подчеркнул, что число женщин-психопатов может быть гораздо выше.
Согласно данным доктора Бодди, фактическое соотношение может составлять 1,2:1. Это означает, что количество женщин-психопатов может быть в пять раз больше, чем предполагалось ранее.
Кроме того, женщины-психопаты обладают навыками манипуляции и умело прикидываются хорошими людьми. Они часто флиртуют с мужчинами и используют свое сексуальное поведение для достижения социальных и финансовых выгод. Кроме того, они реже вступают в конфликты, где применяется физическая сила, что помогает им скрыть наличие психопатии.