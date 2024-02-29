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Женщин-психопатов оказалось в пять раз больше, чем предполагалось

29 февраля 2024, 12:21
Ученые из Английского университета Anglia Ruskin (ARU) обнаружили, что количество женщин-психопатов в пять раз больше, чем предполагалось ранее. Выявить этих женщин оказывается сложно из-за их тенденции к манипуляциям и умению создавать положительное впечатление о себе.

Информацию об этом опубликовали на сайте университета, пишет 360tv.ru.

Психопатия включает в себя определенные характеристики: безразличие к другим людям, недостаток эмпатии, отсутствие раскаяния, склонность к лжи и самоцентричность.

Ранее считалось, что мужчин-психопатов больше, чем женщин, в соотношении примерно 6:1. Однако эксперт по корпоративной психопатии Клайв Бодди подчеркнул, что число женщин-психопатов может быть гораздо выше.

Согласно данным доктора Бодди, фактическое соотношение может составлять 1,2:1. Это означает, что количество женщин-психопатов может быть в пять раз больше, чем предполагалось ранее.

Кроме того, женщины-психопаты обладают навыками манипуляции и умело прикидываются хорошими людьми. Они часто флиртуют с мужчинами и используют свое сексуальное поведение для достижения социальных и финансовых выгод. Кроме того, они реже вступают в конфликты, где применяется физическая сила, что помогает им скрыть наличие психопатии.

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