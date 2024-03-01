Покупатели голосуют против сокращения беспошлинного порога в 5 раз

Почти половина (44%) пользователей маркетплейсов заказывает на них товары из-за рубежа; 14% российских пользователей маркетплейсов заказывают с доставкой из-за границы товары стоимостью выше 20 тысяч рублей (эквивалент 200 евро). Лидером среди категорий дорогостоящих покупок является бытовая техника и электроника: её приобретают 51% опрошенных. Второе по популярности место занимает категория аксессуары и комплектующие для гаджетов для авто (40%). Россияне выбирают шоппинг с доставкой из-за рубежа по следующим причинам: более выгодная цена (59% опрошенных), товары недоступны в их населенных пунктах и в России (43%), более широкий ассортимент товаров (34%).