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Published Сегодня, 13:24

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Updated Сегодня, 13:26

Березниковского пенсионера осудили за дискредитацию российской армии

Березниковского пенсионера осудили за дискредитацию российской армии

1 марта 2024, 13:24
Фото: 1MI
Провёвший семь месяцев в СИЗО березниковец теперь выплатит 200 тысяч рублей штрафа.

Березниковский городской суд признал пенсионера Андрея Митрофанова виновным в дискредитации российской армии. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на суд.

Пенсионера неоднократно привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ из-за его постов «ВКонтакте».

Данное уголовное дело возбудили 10 мая 2023 года. В конце июля его задержали и отправили под домашний арест. Однако в августе из-за нарушения условий ареста мужчину посадили в СИЗО. Защита пенсионера утверждала, что у Митрофанова дома нет центрального водоснабжения, поэтому ему приходилось выходить за водой.

Мужчину судили по уголовной статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Назначено наказание в виде штрафа в 120 тыс. рублей, по совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначили штраф в размере 400 тыс. рублей. С учетом срока содержания под стражей до судебного разбирательства смягчили наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей.

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#Суд#Военная операция на Украине#Березники#Уголовное дело#Сво#Пенсионер
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