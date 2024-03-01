Березниковского пенсионера осудили за дискредитацию российской армии

Данное уголовное дело возбудили 10 мая 2023 года. В конце июля его задержали и отправили под домашний арест. Однако в августе из-за нарушения условий ареста мужчину посадили в СИЗО. Защита пенсионера утверждала, что у Митрофанова дома нет центрального водоснабжения, поэтому ему приходилось выходить за водой.