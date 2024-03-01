Березниковского пенсионера осудили за дискредитацию российской армии

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Березниковский городской суд признал пенсионера Андрея Митрофанова виновным в дискредитации российской армии. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на суд.
Пенсионера неоднократно привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ из-за его постов «ВКонтакте».
Данное уголовное дело возбудили 10 мая 2023 года. В конце июля его задержали и отправили под домашний арест. Однако в августе из-за нарушения условий ареста мужчину посадили в СИЗО. Защита пенсионера утверждала, что у Митрофанова дома нет центрального водоснабжения, поэтому ему приходилось выходить за водой.
Мужчину судили по уголовной статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Назначено наказание в виде штрафа в 120 тыс. рублей, по совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначили штраф в размере 400 тыс. рублей. С учетом срока содержания под стражей до судебного разбирательства смягчили наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей.