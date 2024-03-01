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Published Сегодня, 12:30

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Updated Сегодня, 12:32

В Березниках жестко избили девочку на улице

«Бей, бей, пожалуйста». В Березниках жестко избили девочку на улице

1 марта 2024, 12:30
Фото: t.me/chp_perm_kray

В Березниках жестко избили девочку на улице

Видео и избиением несовершеннолетней появилось в соцсетях.

В полиции проводят проверку после жесткого избиения девочки в Березниках. Видео появилось в социальных сетях вечером 29 февраля. Человек, который отправил видео, утверждает, что все произошло 24 февраля — подруга пришла в гости и заманила потерпевшую погулять. После этого ее избили, забрали телефон и заложили его в ломбард.

Судя по видео, одну девочку избивает другая. За избиением наблюдает еще несколько человек. Парень, который снимал все на видео, подначивал свою девушку тоже избить девочку: «Бей, бей, пожалуйста».

В МВД пояснили, что заявление в полицию поступило 26 февраля — его подала мать девочки. Сотрудники по делам несовершеннолетних уже установили всех участников. Сейчас они выясняют их роли. Потерпевшую отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Видео: t.me/chp_perm_kray
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