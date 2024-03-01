«Бей, бей, пожалуйста». В Березниках жестко избили девочку на улице

В полиции проводят проверку после жесткого избиения девочки в Березниках. Видео появилось в социальных сетях вечером 29 февраля. Человек, который отправил видео, утверждает, что все произошло 24 февраля — подруга пришла в гости и заманила потерпевшую погулять. После этого ее избили, забрали телефон и заложили его в ломбард.