«Бей, бей, пожалуйста». В Березниках жестко избили девочку на улице

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В полиции проводят проверку после жесткого избиения девочки в Березниках. Видео появилось в социальных сетях вечером 29 февраля. Человек, который отправил видео, утверждает, что все произошло 24 февраля — подруга пришла в гости и заманила потерпевшую погулять. После этого ее избили, забрали телефон и заложили его в ломбард.
Судя по видео, одну девочку избивает другая. За избиением наблюдает еще несколько человек. Парень, который снимал все на видео, подначивал свою девушку тоже избить девочку: «Бей, бей, пожалуйста».
В МВД пояснили, что заявление в полицию поступило 26 февраля — его подала мать девочки. Сотрудники по делам несовершеннолетних уже установили всех участников. Сейчас они выясняют их роли. Потерпевшую отправили на судебно-медицинскую экспертизу.