«Была энергичной, яркой». В Перми скончалась радиожурналистка Раиса Маматова

В Перми скончалась радиожурналистка Раиса Маматова. 22 февраля ей исполнилось 73 года, 29 февраля журналистки не стало: «Раиса была энергичной, яркой, жизнерадостной, боевой. Талантливой и неравнодушной. Такой ее и запомним», — написала в соцсетях журналистка Татьяна Черепанова.