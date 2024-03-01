«Была энергичной, яркой». В Перми скончалась радиожурналистка Раиса Маматова

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
В Перми скончалась радиожурналистка Раиса Маматова. 22 февраля ей исполнилось 73 года, 29 февраля журналистки не стало: «Раиса была энергичной, яркой, жизнерадостной, боевой. Талантливой и неравнодушной. Такой ее и запомним», — написала в соцсетях журналистка Татьяна Черепанова.
21 февраля стало известно, что Маматова уже более двух недель лежит в отделении паллиативной терапии МСЧ №3 Перми. Ее состояние оценивалось как тяжелое, журналистке была нужна круглосуточная сиделка.
Раиса Маматова вела на радио такие передачи как: «Зеленая волна», «Наследие», «История в лицах». Побеждала во всероссийских и краевых журналистских конкурсах.