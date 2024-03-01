Чаще подделывают 5-тысячные купюры. В Прикамье стали реже попадаться фальшивые деньги

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Published Сегодня, 05:41
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В Прикамье в прошлом году почти в два раза сократилось количество выявленных поддельных банкнот — 54 штуки. Ранее, в 2022 году из оборота было изъято 92 таких купюры, обращает внимание пресс-служба Пермского отделения Уральского ГУ Банка России.
И снова самыми популярными фальшивками стали пятитысячные купюры — 32 штуки. Кроме того, выявлено 20 поддельных банкнот номиналом 1 тыс. рублей и две по 100 рублей. Также обнаружены три фальшивых купюры номиналом 100 долларов США — это в четыре раза меньше, чем в 2022 году.
Управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков отметил, что уровень фальшивомонетничества снижается не только в регионе, но и по всей стране. На каждый миллион купюр, находящихся в обращении, в 2023 году пришлось только по две поддельных банкноты, в 2022 году — по четыре. Всего в минувшему году в банковской системе России выявлено 12,4 тыс. поддельных банкнот и монет. Проверить подлинность денежных знаков можно в мобильном приложении «Банкноты Банка России».