Dr. Dente начинает и выигрывает. С пермских аптекарей хотят денег за ручку от щетки

К слову, аптечная сеть пермского бизнесмена Броварца — не единственная цель держателей ручки от зубной щетки. География исков, как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах — от юга России до Сахалина. В каждом регионе «Dr. Dente» воюет с наиболее широко представленной аптечной сетью, например, в Сибири это сеть «Фармакопейка». Свои права изобретатель Белов также защищает и в спорах с продуктовыми ритейлами. Итоговые размеры исков к компаниям одной сети составляют миллионы и десятки миллионов рублей.