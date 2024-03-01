Dr. Dente начинает и выигрывает. С пермских аптекарей хотят денег за ручку от щетки

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Житель города Удомля из Тверской области Александр Белов подал гражданский иск к ООО «Здоровье», представляющей интересы аптечной сети «Планета здоровья», в Орджоникидзевский районный суд. Речь идет об отстаивании патентных прав на зубные щетки, продающиеся в аптечной сети.
Белов хочет получить с продавцов медицинских товаров и лекарств 260 тыс. рублей за нарушение патентного права и компенсацию 135 рублей — за проданную ему в аптеке на территории Гайвы зубную щетку «Dr. Dente», рассказали журналисту Properm.ru в суде.
Рассмотрение иска Белова в районном назначено на 9 апреля. Он мотивирует свои требования тем, что в пермских аптеках продаются зубные щетки, дизайн рукояток которых повторяет дизайн его творения. Белов зарегистрировал в 2021 году патент на промышленный образец № 123868 «Рукоятка зубной щётки». Как указывается в иске, «данное произведение дизайна было создано творческим трудом истца в программе для трёхмерного моделирования (объёмно-пространственное произведение) и в объективной форме выражено в компьютерном файле».
Белов указывает, что не передавал исключительное право на произведение дизайна, и указанное исключительное право принадлежит ему. В ходе мониторинга рынка зубных щёток обнаружилось, что ответчик продает зубные щётки с рукоятками, воспроизводящими произведение дизайна истца, как на стационарных точках данных аптек, так и на сайте «Планета Здоровья».
Интересно, что у разных компаний, связанных с данной сетью аптек, Белов уже выигрывал суды. В каких-то случаях сам, где-то — от лица «Завода зубных щеток» из той же Удомли. Этому предприятию изобретатель ручки от щетки по договору передал права на использование изображения.
В одном из судебных решений по искам в арбитраже указывается, что по соглашению с «Заводом зубных щеток» за права на запатентованную ручку Белов получил лицензионное вознаграждение в виде единовременного платежа в размере 4,8 млн рублей, а также получает по 100 рублей за каждое произведенное изделие.
Сейчас в арбитражном суде Пермского края рассматривается 14 исков Белова к аптечным сетям и поставщикам продукции, а также 10 подобных исков от лица ООО «Завод зубных щеток». В значительной части исков упоминаются юрлица, так или иначе связанных с совладельцем сети «Планета здоровья» Александром Броварцом. Ранее его связывали с экс-губернатором Пермской области Юрием Трутневым.
Речь идет о спорах между владельцами прав на ручку от щетки с ООО «СПОТ», «Арктик», «Аптека сервис плюс», «Полифарм», «Аптека 59», «Крон» и другими, связанными с бизнесменом Броварцом напрямую. Есть иски с торговцами лекарствами, также имеющими отношения к «Планете здоровья», как например ООО «Рецепты здоровья» или «Авиценна», где учредителем является Сергей Волков. При рассмотрении дела у юрлиц Броварца компании, принадлежащие Волкову, участвуют в качестве третьих лиц и наоборот.
В арбитражном суде Москвы также рассматриваются иски завода из Удомли к связанным с «Планетой Здоровья» компаниям: «Парацельс», группа «Торро» и другим. Везде речь идет о патентном праве на ручку от щетки «Dr. Dente», которую представитель Белова или завода купил в аптечной сети «Планета здоровья» в разных городах России. Размер иска может варьироваться — 110 тыс. рублей, 260 тыс. рублей, 320 тыс. рублей. В большинстве случаев иски удовлетворяются.
К слову, аптечная сеть пермского бизнесмена Броварца — не единственная цель держателей ручки от зубной щетки. География исков, как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах — от юга России до Сахалина. В каждом регионе «Dr. Dente» воюет с наиболее широко представленной аптечной сетью, например, в Сибири это сеть «Фармакопейка». Свои права изобретатель Белов также защищает и в спорах с продуктовыми ритейлами. Итоговые размеры исков к компаниям одной сети составляют миллионы и десятки миллионов рублей.
Участниками судов со стороны истца всегда выступают Александр Белов, «Завод зубных щеток», ООО «Орапро». Все они связаны между собой, следует из открытых данных.
Так, основной участник судебных споров Александр Белов оказывается директором ООО «Главкосметика» в том же городе Удомля. «Завод зубных щеток» называется в открытых данных производителем изделий для зубов под брендом R.O.C.S. Как и ООО «Орапро» из подмосковных «Грибков».
Сюда же относится и основная площадка для производства и разработки зубных щеток R.O.C.S. — холдинг UNIDENT, производитель и поставщик медицинских товаров. В группе компаний, принадлежащей Тамазу Манашерову есть также и свои сети аптек — «Юнифарма» и «Росаптека». Известно, что проекты холдинга поддерживаются Минпромторгом России, его партнером является Институт пластической хирургии и косметологии Натальи Мантуровой.
Среди арбитражных и гражданских исков об авторских правах на рукоятки от зубной щетки нет аптек, принадлежащих Тамазу Манашерову.