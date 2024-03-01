Экс-депутат Пермской городской думы Сергей Медведев пополнил список иноагентов

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
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Updated Сегодня, 18:56
Экс-депутат Пермской гордумы Сергей Медведев внесен в списки иноагентов решением минюста РФ. Обновление списка появилось вечером 1 марта.
В минюсте сообщают, что Медведев «участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами Российской Федерации, сотрудничает с организацией, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации».
Ранее Медведев обратился к председателю СУ СК России Александру Бастрыкину с заявлением о преступлении. Опальный парламентарий в своем обращении написал, что городская дума Перми приняла незаконное решении о его досрочном сложении полномочий депутата. По словам Медведева, это последовало после исключения его из фракции КПРФ на основании заявления, которое он не подписывал. По факту произошедшего Сергей Медведев просит возбудить уголовное дело в отношении своих бывших коллег по ст. 357 УК РФ (подделка документов), ст. 292 (служебный подлог) и ст. 293 УК РФ (халатность).
Ранее сообщалось, что 23 января текущего года гордума единогласно проголосовала за прекращение депутатских полномочий Медведева. Основанием лишения мандата стал выход депутата из фракции КПРФ — с заявлением об этом депутат обратился в начале года.