Экс-депутат Пермской городской думы Сергей Медведев пополнил список иноагентов

Ранее Медведев обратился к председателю СУ СК России Александру Бастрыкину с заявлением о преступлении. Опальный парламентарий в своем обращении написал, что городская дума Перми приняла незаконное решении о его досрочном сложении полномочий депутата. По словам Медведева, это последовало после исключения его из фракции КПРФ на основании заявления, которое он не подписывал. По факту произошедшего Сергей Медведев просит возбудить уголовное дело в отношении своих бывших коллег по ст. 357 УК РФ (подделка документов), ст. 292 (служебный подлог) и ст. 293 УК РФ (халатность).