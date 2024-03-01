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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Начальник пермского департамента образования назначена на постоянную должность

Глава департамента образования мэрии Перми стала постоянным руководителем

1 марта 2024, 10:53
Фото: личная страница Ольги Ершовой в соцсетях

Начальник пермского департамента образования назначена на постоянную должность

Ольга Ершова руководила структурой мэрии с осени.

С сегодняшнего дня, 1 марта, начальник департамента образования администрации Перми Ольга Ершова избавилась от статуса исполняющей обязанности. Распоряжение подписал мэр города Эдуард Соснин, рассказали в пресс-службе мэрии изданию «Новый компаньон».

Кандидатуру Ершовой на прошлой неделе обсуждали в министерстве образования Пермского края. Она защитила программу развития образования и получила одобрение на назначение от конкурсной комиссии.

Ольга Ершова работала в статусе и. о. главы департамента образования с 7 сентября прошлого года. До этого она была заместителем начальника структуры.

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