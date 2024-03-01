Глава департамента образования мэрии Перми стала постоянным руководителем

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
С сегодняшнего дня, 1 марта, начальник департамента образования администрации Перми Ольга Ершова избавилась от статуса исполняющей обязанности. Распоряжение подписал мэр города Эдуард Соснин, рассказали в пресс-службе мэрии изданию «Новый компаньон».
Кандидатуру Ершовой на прошлой неделе обсуждали в министерстве образования Пермского края. Она защитила программу развития образования и получила одобрение на назначение от конкурсной комиссии.
Ольга Ершова работала в статусе и. о. главы департамента образования с 7 сентября прошлого года. До этого она была заместителем начальника структуры.