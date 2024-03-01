«Гортранс» через суд взыскивает ущерб за повреждение остановочного павильона

В Орджоникидзевский районный суд Перми обратилось МКУ «Городское управление транспорта» с иском, в котором просит взыскать с ответчиков (собственника автомобиля и водителя) сумму причиненного ущерба. Речь идет о поверженной автомобилем остановке, сообщает пресс-служба суда.