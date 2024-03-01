«Гортранс» через суд взыскивает ущерб за повреждение остановочного павильона

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В Орджоникидзевский районный суд Перми обратилось МКУ «Городское управление транспорта» с иском, в котором просит взыскать с ответчиков (собственника автомобиля и водителя) сумму причиненного ущерба. Речь идет о поверженной автомобилем остановке, сообщает пресс-служба суда.
Ночью 29 января 2023 года водителем автомобиля Ford Kuga был совершен наезд на остановочный павильон «Магазин „Парус“ в Орджоникидзевском районе Перми. Стоимость восстановительного ремонта остановочного комплекса составила 119 тыс. 200 рублей, которые истец просит взыскать с ответчиков.
Судебное заседание по делу запланировано на 1 апреля.