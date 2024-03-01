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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Это другая остановка, разбитая вандалами

«Гортранс» через суд взыскивает ущерб за повреждение остановочного павильона

1 марта 2024, 09:02
Фото: Пермский транспорт
Это другая остановка, разбитая вандалами
Водитель кроссовера въехал в остановку в январе прошлого года
Сюжет
Дтп

В Орджоникидзевский районный суд Перми обратилось МКУ «Городское управление транспорта» с иском, в котором просит взыскать с ответчиков (собственника автомобиля и водителя) сумму причиненного ущерба. Речь идет о поверженной автомобилем остановке, сообщает пресс-служба суда.

Ночью 29 января 2023 года водителем автомобиля Ford Kuga был совершен наезд на остановочный павильон «Магазин „Парус“ в Орджоникидзевском районе Перми. Стоимость восстановительного ремонта остановочного комплекса составила 119 тыс. 200 рублей, которые истец просит взыскать с ответчиков.

Судебное заседание по делу запланировано на 1 апреля.

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#Суд#Дтп#Пермь#Авария#Транспорт#Иск#Остановка#Автобусная остановка
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