Индекс промпроизводства в Прикамье за год вырос на 7,1%

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Индекс промпроизводства в Прикамье в январе текущего года вырос по сравнению с январём 2023 года на 7,1%. При этом, в сравнении с декабрём 2023 года, показатель снизился на 17%, сообщает Пермьстат.
По отраслям, по сравнению с январём 2023 года лидерами по росту индекса стали предприятия в сфере обрабатывающих производств (+12,4%), энергетики (+9,6%) и добычи полезных ископаемых (+1,3%).
Максимальный прирост за год, относительно января 2023 года, показали полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (+68,6%) и производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+65,6%).
Спад производства за то же время зафиксирован в производстве напитков (-38,9%), добыче металлических руд (-17,8%), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (-7,4%).