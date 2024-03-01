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Роспотребнадзор Прикамья выявил нарушения в правилах компании «Спортмастер»

Компания «Спортмастер» нарушила права покупателей подарочных карт

1 марта 2024, 08:49
Фото: fusionbrain.ai

Роспотребнадзор Прикамья выявил нарушения в правилах компании «Спортмастер»

Суды в Москве рассмотрели иск и апелляцию Роспотребнадзора Прикамья.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю обнаружило нарушение прав потребителей компанией «Спортмастер». На официальном сайте «Спортмастера» размещена правила использования подарочных карт, в которых сказано, что нельзя вернуть неиспользованные денежные средства по истечении срока действия карты. Данное условие нарушает требования Гражданского кодекса РФ и Закона «О защите прав потребителей».

Краевой Роспотребнадзор обратился в суд с заявлением к ООО «Спортмастер», чтобы защитить права покупателей. 14 марта прошлого года Черемушкинский районный суд Москвы не согласился с ведомством и отказал в удовлетворении заявленных требований. Московский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Роспотребнадзора Прикамья и удовлетворил его требования 18 декабря.

В итоге действия ООО «Спортмастер» признаны противоправными в отношении неопределенного круга потребителей. Компанию обязали привести правила использования подарочных карт в соответствии с законодательством.

Правила на официальном сайте «Спортмастера» пока не изменили, вероятно, это сделают после вступления решения суда в силу. В пункте 8.4. сказано следующее: «По истечении срока действия Подарочная карта становится недействительной. Подарочная карта обмену и возврату не подлежит — денежный эквивалент номинала Подарочной карты или его остатка не подлежат возврату наличными денежными средствами как в период действия Подарочной карты, так и по истечении срока действия Подарочной карты».

Фото: properm.ru
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#Общество#Пермь#Роспотребнадзор#Торговля#Спортмастер
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