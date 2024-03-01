Компания «Спортмастер» нарушила права покупателей подарочных карт

Правила на официальном сайте «Спортмастера» пока не изменили, вероятно, это сделают после вступления решения суда в силу. В пункте 8.4. сказано следующее: «По истечении срока действия Подарочная карта становится недействительной. Подарочная карта обмену и возврату не подлежит — денежный эквивалент номинала Подарочной карты или его остатка не подлежат возврату наличными денежными средствами как в период действия Подарочной карты, так и по истечении срока действия Подарочной карты».