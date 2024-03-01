Коты. Инструкция по применению от руководителя приюта «Матроскин» Гали Море

Есть очень много мифов про стерилизацию животных. Например, что для начала кошке нужно родить, и только потом ее можно стерилизовать. Однако это далеко не так — чем раньше кошки или коты будут стерилизованы / кастрированы, тем лучше для их здоровья. Так, от пяти месяцев смело можно стерилизовать и кастрировать своих питомцев. В возрасте до 10 лет это можно сделать без специального обследования.