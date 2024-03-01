Коты. Инструкция по применению от руководителя приюта «Матроскин» Гали Море

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
1 марта в России отмечают День кошек. В честь праздника публикуем общий свод правил по уходу за своими любимцами. Инструкцию для читателей Properm.ru составила руководитель благотворительного приюта «Матроскин» Галя Море.
Есть два варианта кормления пушистых — это промышленные корма премиум-класса и суперпремиум-класса. Это значит, что кошек однозначно нельзя кормить такими кормами, как Whiskas, Kitekat, Friskies — если корм продается в супермаркете, то, скорее всего, это плохой корм. Хороший корм продается только в зоомагазине. И даже сейчас есть много хороших кормов премиум-класса от российских производителей. Они действительно хорошего качества и стоят дешевле по сравнению с импортными.
Также, есть и натуральное кормление. Однако такой вид питания подразумевает не то, что хозяева не доели со стола и отдали котику, а действительно сбалансированный рацион. В этом случае рекомендуется обращаться к диетологам, чтобы назначить индивидуальную диету для питомца.
Котикам может не нравится тот вид наполнителя, который для них покупают. Когда мы забираем животное из приюта или приводим его в другое место, желательно взять из его старого лотка кусочки наполнителя и отсыпать их в новый. Это необходимо для того, чтобы у кота уже был узнаваемый запах.
В приюте «Матроскин» используется минеральный комкующийся наполнитель. Большинство котиков отдают предпочтение именно ему, так как он очень удобный и почти не колет лапки. Если в доме больше двух котов, то нужно купить три лотка, то есть на один больше, чем количество питомцев. Кошки очень чистоплотные, и если они не ходит в лоток, то это может быть причиной какого-то заболевания или стресса.
Очень важно, чтобы лоток был в каком-то таком укромном, тихом, спокойном месте, где котика никто не отвлекает.
Есть очень много мифов про стерилизацию животных. Например, что для начала кошке нужно родить, и только потом ее можно стерилизовать. Однако это далеко не так — чем раньше кошки или коты будут стерилизованы / кастрированы, тем лучше для их здоровья. Так, от пяти месяцев смело можно стерилизовать и кастрировать своих питомцев. В возрасте до 10 лет это можно сделать без специального обследования.
Если кошечке больше 10 лет, стерилизация также возможна, но необходимо более серьезное обследование (УЗИ сердца, общий БАК).
Стерилизация необходима для предотвращения рака. Рак — это серьезная проблема во взрослом возрасте. У 40% кошек, не прошедших стерилизацию, случается рак и они от этого погибают. Второй причиной необходимости процедуры является сокращение популяции бездомных животных.
Таким образом, если вы не планируете продолжение потомства своего любимца, то нет смысла оставлять возможность рождения бездомных и никому не нужных котят.
Чаще всего кошки погибают от того, что они выпадают из окон. Самое лучшее, что можно сделать, — это установить сетку на окна «антикошка» или держать окна закрытыми.
Кроме того, большинство кошек, пострадавших от рук человека, были на свободном выгуле. Галя Море настойчиво советует пермякам не выпускать своих котиков одних из квартиры.