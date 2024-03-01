«Молот» сократил отставание от «Сокола» в серии плей-офф

«Хотелось бы, чтобы серия вновь переместилась в Пермь и сделаем все для этого. По игре — только вызывает опасения игра некоторых товарищей у нас, вот это очень серьезно. Если они, так сказать, не пересмотрят свои взгляды на пермский хоккей, у них мало будет шансов, если команда будет идти дальше, еще играть. Потому что очень серьезные ошибки, при том, что это опытные ребята, что удручает. Больше добавить нечего».