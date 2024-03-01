«Молот» сократил отставание от «Сокола» в серии плей-офф

Posted Сегодня, 19:57
Published Сегодня, 19:57
Modified Сегодня, 19:59
Updated Сегодня, 19:59
ХК «Молот» сократил отставание от красноярского «Сокола» в 1/8 финала Кубка Петрова. Пермяки выиграли сегодняшний матч со счетом 3:1.
Шайбы у «молотобойцев» забросили Владимир Пешехонов и две — Александр Волков.
В после матчевом комментарии главный тренер «Молота» Павел Зубов высказал недовольство действиями ряда игроков команды:
«Хотелось бы, чтобы серия вновь переместилась в Пермь и сделаем все для этого. По игре — только вызывает опасения игра некоторых товарищей у нас, вот это очень серьезно. Если они, так сказать, не пересмотрят свои взгляды на пермский хоккей, у них мало будет шансов, если команда будет идти дальше, еще играть. Потому что очень серьезные ошибки, при том, что это опытные ребята, что удручает. Больше добавить нечего».
Следующий матч «Молот» проведет в гостях 4 марта.