На 33-летнего жителя Пермского края завели уголовное дело за госизмену

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
На 33-летнего уроженца Пермского края Владимира Овчинникова* возбудили еще одно уголовное дело. На этот раз из-за государственной измены — ему грозит до 20 лет колонии. По данным издания «КоммерсантЪ», силовики считают, что пермяк собирал и передавал украинскому объединению «Легион „Свобода России“»** информацию о системы охраны подразделений ВС РФ, а также промышленных объектов в Татарстане.
Ранее издание «БИЗНЕС Online» сообщало, что электромонтера задержали в конце октября 2023 года. В запрещенное объединение его завербовали в августе. Тогда на мужчину возбудили дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации») — от 10 до 20 лет лишения свободы.
На заседании суда, где пермяку меру пресечения, он признал вину. Рассказал, что приехал работать в Татарстан. Журналистам сообщил, что деньги за передачу информации не получал, он делал это бесплатно из-за убеждений против СВО. С ноября 2023 года пермяк находится в СИЗО.
Владимир Овчинников родился 1 мая 1990 года в поселке Менделеево. На его странице в социальных сетях практически нет записей. Одна запись размещена 24 июня 2023 года — это ссылка на песню иноагента Noize MC — «Кооператив „Лебединое Озеро“».
*Внесен в список террористов и экстремистов
**Признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена