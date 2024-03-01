На 33-летнего жителя Пермского края завели уголовное дело за госизмену

На 33-летнего уроженца Пермского края Владимира Овчинникова* возбудили еще одно уголовное дело. На этот раз из-за государственной измены — ему грозит до 20 лет колонии. По данным издания «КоммерсантЪ», силовики считают, что пермяк собирал и передавал украинскому объединению «Легион „Свобода России“»** информацию о системы охраны подразделений ВС РФ, а также промышленных объектов в Татарстане.