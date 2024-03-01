properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

На СВО был убит 46-летний военный из Пермского края

На СВО был убит 46-летний военный из Пермского края

1 марта 2024, 07:11
Фото: 1MI / vk.com/berra_adm
Даты прощания с военным еще нет.

На СВО был убит 46-летний Алексей Кисельков из Пермского края. Военного не стало 20 февраля 2024 года при выполнении боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, сообщают чиновники из администрации Березовского округа. Подробностей о жизни военного чиновники не сообщают.

Специальная военная операция России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О гибели военных власти сообщают в социальных сетях. При этом мэрия Перми такие данные не публикует.

Читайте также:
На 33-летнего жителя Пермского края завели уголовное дело за госизмену. Что он сделалНа СВО были убиты еще два жителя Пермского края. Что о них рассказывают чиновники?Пермский «ОДК-Авиадвигатель» попал в санкционный список Японии
#Военная операция на Украине#Пермь
Подпишитесь
В здании бывшей поликлиники на Лебедева в Перми предлагают организовать гостиницу
Сегодня, 10:00
Снегопады и морозы до -20˚. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на март
Сегодня, 05:54
На 33-летнего жителя Пермского края завели уголовное дело за госизмену
Сегодня, 06:40
«Была энергичной, яркой». В Перми скончалась радиожурналистка Раиса Маматова
Сегодня, 08:49
«Пришлось перелезать». Подрядчик извинился за неубранный забор на эспланаде в Перми
Сегодня, 05:25
Серийные поставки самолетов МС-21 с пермскими двигателями переносят на 2025–2026 годы
Сегодня, 02:37