На СВО был убит 46-летний военный из Пермского края

На СВО был убит 46-летний Алексей Кисельков из Пермского края. Военного не стало 20 февраля 2024 года при выполнении боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, сообщают чиновники из администрации Березовского округа. Подробностей о жизни военного чиновники не сообщают.