На СВО был убит 46-летний военный из Пермского края

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
На СВО был убит 46-летний Алексей Кисельков из Пермского края. Военного не стало 20 февраля 2024 года при выполнении боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, сообщают чиновники из администрации Березовского округа. Подробностей о жизни военного чиновники не сообщают.
Специальная военная операция России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О гибели военных власти сообщают в социальных сетях. При этом мэрия Перми такие данные не публикует.