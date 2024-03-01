properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:21

Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

В начале марта в Прикамье простятся с двумя военными, убитыми на СВО

На СВО были убиты еще два жителя Пермского края. Что о них рассказывают чиновники?

1 марта 2024, 04:21
Фото: vk.com/nytvago / vk.com/novye_lyady

В начале марта в Прикамье простятся с двумя военными, убитыми на СВО

С одним военным простятся сегодня, со вторым — завтра.

Стало известно о гибели еще двух жителей Пермского края на СВО: не стало Сергея Есюнина (возраст чиновники не сообщают) из Нытвенского округа и 40-летнего Владимира Веселкова из поселка Новые Ляды.

Сергей Есюнин служил в штормовом подразделении, погиб 17 февраля возле Авдеевки в ДНР. Прощание с ним состоится утром 1 марта в деревне Постаноги.

Владимир Веселков погиб 23 января 2024 года — не дожил до дня рождения два дня. С ним простятся 2 марта в поселке Новые Ляды.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Данных о точном числе пермяков, убитых в ходе спецоперации, нет.

Читайте также:
Пермский «ОДК-Авиадвигатель» попал в санкционный список ЯпонииОстались пятеро детей. На СВО убили многодетного отца из Пермского краяВ России осудили военного за отказ ехать на СВО. Как его наказали?
#Военная операция на Украине#Пермь
Подпишитесь
Серийные поставки самолетов МС-21 с пермскими двигателями переносят на 2025–2026 годы
Сегодня, 02:37
В первый день весны в Пермском крае ожидаются снегопад и гололедица
Сегодня, 03:50
Пермский «ОДК-Авиадвигатель» попал в санкционный список Японии
Сегодня, 04:12
«Пришлось перелезать». Подрядчик извинился за неубранный забор на эспланаде в Перми
Сегодня, 05:25
Ушла из жизни 30-летняя преподаватель химического факультета ПГНИУ
Сегодня, 05:01
В Перми могут продлить два трамвайных маршрута
29 февраля, 14:13