На СВО были убиты еще два жителя Пермского края. Что о них рассказывают чиновники?

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Стало известно о гибели еще двух жителей Пермского края на СВО: не стало Сергея Есюнина (возраст чиновники не сообщают) из Нытвенского округа и 40-летнего Владимира Веселкова из поселка Новые Ляды.
Сергей Есюнин служил в штормовом подразделении, погиб 17 февраля возле Авдеевки в ДНР. Прощание с ним состоится утром 1 марта в деревне Постаноги.
Владимир Веселков погиб 23 января 2024 года — не дожил до дня рождения два дня. С ним простятся 2 марта в поселке Новые Ляды.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Данных о точном числе пермяков, убитых в ходе спецоперации, нет.