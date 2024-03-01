На трассе Кунгур — Соликамск на автомобиль упал столб. Погибла 41-летняя женщина

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 08:44
В Пермском крае на трассе Кунгур-Соликамск погибла 41-летняя женщина. Причиной стал обрушившийся на автомобиль столб. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Прикамья.
По предварительным данным, 1 марта около 06.00 часов на автодороге Кунгур-Соликамск в районе 301 км, водитель автокрана 62 лет, при движении задним ходом наехал на столб ЛЭП, который упал на проезжающий мимо автомобиль «Tayota RAV4». За рулем транспортного средства был 47-летний мужчина, в результате ДТП погибла его пассажирка в возрасте 41 года.
Женщина скончалась до прибытия бригады скорой помощи, больше пострадавших не было, рассказали в пресс-службе Минздрава корреспонденту Properm.ru.