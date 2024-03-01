На трассе Кунгур — Соликамск на автомобиль упал столб. Погибла 41-летняя женщина

По предварительным данным, 1 марта около 06.00 часов на автодороге Кунгур-Соликамск в районе 301 км, водитель автокрана 62 лет, при движении задним ходом наехал на столб ЛЭП, который упал на проезжающий мимо автомобиль «Tayota RAV4». За рулем транспортного средства был 47-летний мужчина, в результате ДТП погибла его пассажирка в возрасте 41 года.