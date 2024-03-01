От амбулатории до маленького города. КРПК: строим то, что другим не под силу

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Корпорация развития Пермского края работает в крае уже почти 18 лет, но широкую известность получила в 2015 году благодаря участию в проекте строительства нового терминала пермского аэропорта. Вплоть до 2023 года самым значимым проектом общества оставалось строительство микрорайона Любимов в Березниках. При этом за последние годы портфель проектов компании значительно расширился. С 2022 года Корпорация обеспечивает строительство объектов, ремонт и реконструкцию зданий различного назначения. В юбилейный, 2023 год КРПК завершила большую часть ранее начатых крупных проектов. Подробности — в нашем специальном материале.
В 2023 году в правобережной части Березников завершено строительство микрорайона Любимов для граждан, чьи дома оказались в зоне техногенной аварии. Всего возведено 29 домов, 16 из них — в последние три года. Более 12 тыс. человек, чье жилье в Березниках было признано аварийным, обрели новый дом. «Несмотря на изменение экономических реалий, при поддержке федеральных, региональных и местных властей нам удалось создать уникальный не только для края, но и в масштабах всей страны жилой комплекс, обеспеченный всей необходимой инфраструктурой», — подчеркнул генеральный директор КРПК Иван Лоскутов.
На сегодняшний день в микрорайоне запущено автобусное сообщение, построены и работают два детских сада на 240 мест каждый. В 2021 году открыла свои двери школа «Инженерия» с бассейном, построенная благодаря нацпроекту «Образование», инициированному президентом России Владимиром Путиным.
Для активного отдыха и прогулок с детьми здесь обустроено более десяти детских и спортивных площадок, а центральный сквер — традиционное место проведения праздников и спортивных мероприятий городского масштаба.
Как отметил Иван Лоскутов, жилой комплекс — это большая ответственность. Корпорация не прекращает исполнять принятые по договорам с гражданами гарантийные обязательства и устранять в рамках этих обязательств выявленные в ходе эксплуатации домов недостатки по обращениям жителей.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что задача стояла не только построить жилые дома, но и создать всю необходимую социально-значимую инфраструктуру. «В итоге получился „город в городе“ с комфортными условиями для проживания. Это подтверждается тем, что сюда переезжают жить из соседних округов — Красновишерского, Соликамского. Дальнейшее развитие микрорайона продолжится», — обозначил губернатор.
Параллельно Корпорация вела работу и над другими проектами.
В мае 2023 года были завершены работы по восстановлению и приспособлению для современного использования этого объекта культурного наследия регионального значения. Контракт между Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края и КРПК был заключен в июне 2022 года.
Здание бывшего Благородного собрания расположено в центре Перми на пересечении улиц Сибирской и Луначарского. Это единственный характерный памятник классицизма в столице Прикамья, дошедший до наших дней практически в неизменном виде.
В апреле 2022 года дом Благородного собрания перешел в региональную собственность, что позволило обновить здание в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия Перми. «Были капитально отремонтированы фасад и входные группы, выполнена гидроизоляция фундамента, полностью заменены окна и кровля», — отмечает Иван Лоскутов.
Планируется, что в будущем здесь будет создано многофункциональное пространство, которое станет новой точкой притяжения жителей Перми.
В рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми дворец спорта заметно преобразился, что позволило на его базе провести ряд флагманских юбилейных мероприятий. В их числе церемония закрытия Российской студенческой весны и мероприятия международного форума «Россия — спортивная держава».
Техническим заказчиком работ на объекте выступила Корпорация развития Пермского края. Здесь отремонтировали кровлю, заменили входные группы, сделали новое остекление, полностью обновили внешний облик «Молота» и благоустроили территорию вокруг.
Вместе с приобретением УДС «Молот» в краевую собственность региональные власти получили возможность вкладывать средства в модернизацию объекта и привести его в соответствие требованиям безопасности и другим нормам, применяемым к объектам для проведения соревнований высокого уровня.
В 2023 году компания завершила берегоукрепление и благоустройство части набережной в Усть-Качке. Корпорация выполнила строительно-монтажные работы, а также благоустройство части набережной протяженностью порядка 500 м на территории одноименного курорта.
Для берегоукрепления этой зоны было установлено 235 шпунтов, в рамках благоустройства уложено 943 кв. м плитки, высажено 28 деревьев и 2169 кустарников. На площадке работало порядка 30 единиц техники.
В 2023 году в поселке Оверята (Краснокамский городской округ) было завершено строительство сельской врачебной амбулатории, возведением которой тоже занималась Корпорация развития Пермского края.
По данным минздрава Прикамья, здание новой амбулатории общей площадью 536 кв. м рассчитано на прием 40 пациентов в смену. Медучреждение полностью укомплектовано всем необходимым медицинским оборудованием. Здесь предусмотрены помещения для приема терапевта, педиатра, врача-хирурга, стоматолога, отоларинголога. Также оборудованы кабинет физиотерапии и доврачебный кабинет.
К амбулатории прикреплены 5 тыс. жителей, из них около 1 тыс. — дети.
В декабре 2023 года Корпорация завершила реконструкцию Большого зала филармонии. Проделана большая работа, изменения разительные — зал очень ждали в регионе. В рамках госконтракта объект культурного наследия реконструирован, отремонтированы фасад, холл, гардероб, кафе и туалеты и, конечно, сам зрительный зал. Кроме того, здание теперь приспособлено для маломобильных групп населения.
В зале, в соответствии с современными требованиями, заменены все инженерные коммуникации, вытяжки, системы пожаротушения и видеонаблюдения. Сцена стала больше, ее общая площадь увеличилась более чем на половину — до 290 кв. м, что позволяет свободно размещаться симфоническим оркестрам.
Смонтирована новая акустическая раковина — она делает звук более насыщенным и четким, направляя его к слушателю. Для выступлений доступны два акустических режима — симфонический и театральный.
У филармонии теперь два рояля: купили новый Kawai, а старый Steinway отреставрировали. Под сценой для них оборудован подъемный механизм, а для правильного хранения предусмотрен климат-контроль.
В 2023 году в Новых Лядах началось строительство нового жилого микрорайона для работников промышленных предприятий кластера «Новый Звездный». Проектное финансирование предоставил банк ПСБ в рамках специальной программы по строительству жилья для сотрудников предприятий ОПК. Всего, как отмечает Иван Лоскутов, генеральный директор КРПК, в жилом комплексе будет возведено четыре дома: два односекционных и два двухсекционных высотой по 9–10 этажей. Площадь жилой застройки составит 22 тыс. кв. м. В домах будут проживать более 1,7 тыс. человек.
Жилой комплекс будет обеспечен всей необходимой социальной инфраструктурой: рядом находится поликлиника, новая «Техношкола» на 1050 мест, детский сад с яслями на 280 мест, на базе Дома спорта «Протон» планируется создать учебно-тренировочный центр игровых видов спорта «Комета». На территории ЖК разместятся современные «умные» детские и спортивные площадки, будет выделена парковочная зона.
В этом году ПСБ в Пермском крае провел первую ипотечную сделку в рамках программы строительства льготного жилья для сотрудников предприятий ОПК. Ипотека и квартира в жилом комплексе «Новый Звездный» в Новых Лядах предоставлены в рамках реализации совместной программы банка и Госкорпорации «Квадратные метры Ростеха». «ПСБ предоставил проектное финансирование для строительства домов на 480 квартир на территории нового жилого комплекса, а также разработал специальные ипотечные программы для сотрудников оборонно-промышленных предприятий Прикамья. Это дает возможность работникам приобретать жилье в ЖК „Новый Звездный“ по стоимости, существенно ниже рыночной. В ПСБ уже одобрено более 35 ипотечных заявок на квартиры в новом жилом комплексе», — рассказал Андрей Клепиков, региональный директор ПСБ в Перми.
По итогам 2023 года КРПК вновь оказалась в первой десятке рейтинга застройщиков Пермского края по объему ввода жилья. По данным Единого ресурса застройщиков, компания заняла 5 место в регионе с показателем порядка 52 тыс. кв. м. Доля Корпорации в Прикамье составила 8,8%.
Как отметил генеральный директор Корпорации Иван Лоскутов, с 2024 года Корпорация намерена сосредоточиться на исполнении функций технического заказчика и строительного контроля.
«Наработанные за последние годы компетенции в области строительства и капитального ремонта различных объектов, в том числе объектов культурного наследия, позволили Корпорации сосредоточиться на новых стратегических целях. Мы готовы к сотрудничеству как с государственными структурами, так и с частными компаниями. При этом спектр услуг достаточно обширный: это может быть строительство и здания, и промышленного объекта, и объекта инженерной инфраструктуры.
Сейчас компания готовится к цифровой трансформации, которая позволит продемонстрировать другим участникам рынка современный и эффективный подход к организации строительства. Планируем участвовать в различных строительных проектах, которые будут представлять для нас коммерческий интерес», — заключил Иван Лоскутов.