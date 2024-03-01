От амбулатории до маленького города. КРПК: строим то, что другим не под силу

В этом году ПСБ в Пермском крае провел первую ипотечную сделку в рамках программы строительства льготного жилья для сотрудников предприятий ОПК. Ипотека и квартира в жилом комплексе «Новый Звездный» в Новых Лядах предоставлены в рамках реализации совместной программы банка и Госкорпорации «Квадратные метры Ростеха». «ПСБ предоставил проектное финансирование для строительства домов на 480 квартир на территории нового жилого комплекса, а также разработал специальные ипотечные программы для сотрудников оборонно-промышленных предприятий Прикамья. Это дает возможность работникам приобретать жилье в ЖК „Новый Звездный“ по стоимости, существенно ниже рыночной. В ПСБ уже одобрено более 35 ипотечных заявок на квартиры в новом жилом комплексе», — рассказал Андрей Клепиков, региональный директор ПСБ в Перми.