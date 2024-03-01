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Published Сегодня, 11:25

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Updated Сегодня, 12:02

Открывать номера автомобилей на пермских платных стоянках будут два патруля

Открывать номера автомобилей на пермских платных стоянках будут два патруля

1 марта 2024, 11:25
Фото: properm.ru
Такая возможность юридически появилась у контролёров с 1 января этого года

В Перми для фиксации автомобилей с закрытыми номерами на платных парковках администрация города в 2024 году будет использовать два пеших патруля. Такое количество предусматривает обновленная муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми», сообщает ИА «Текст».

По данными издания, в распоряжении мэрии также есть два носимых фотофиксатора нарушений.

С 1 января 2024 года контролеры получили право открывать номера машин на парковках. Открывать номер следует способами, не причиняющими ущерба автомобилю. В новых правилах использования платных парковок, уделяется отдельное внимание случаям, когда номера машин оказываются закрыты. Теперь это прямо запрещается, наряду со случаями нахождения на парковке автомобилей без номеров.

В обновленных правилах пользования городскими парковками есть пункт, который позволяет сотрудникам Пермской дирекции дорожного движения «удалять с государственных регистрационных знаков предметы, препятствующие их идентификации, способами, не причиняющими ущерба транспортному средству».

Специалисты пешего патруля городского департамента дорог и благоустройства фиксируют транспортные средства с закрытыми номерами, проверяют наличие или отсутствие оплаты за парковку и передают материалы для дальнейшего составления протоколов. В отличие от мобильных комплексов фотовидеофиксации «ПаркРайт», пеший инспектор более мобилен, и может отодвинуть бумагу, зафиксировать номер нарушителя.

Автомобилистам-уклонистам от оплаты парковки грозит штраф в размере 1 тыс. руб. за первое выявленное правонарушение в году и 2 тыс. — за каждое последующее. За незаконный паркинг на специально отведенных местах для автомобилей инвалидов штраф выше — 5 тыс. руб.

На сегодняшний день в зону платной парковки входит 10,9 тысяч машиномест.

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