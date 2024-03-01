Открывать номера автомобилей на пермских платных стоянках будут два патруля

С 1 января 2024 года контролеры получили право открывать номера машин на парковках. Открывать номер следует способами, не причиняющими ущерба автомобилю. В новых правилах использования платных парковок, уделяется отдельное внимание случаям, когда номера машин оказываются закрыты. Теперь это прямо запрещается, наряду со случаями нахождения на парковке автомобилей без номеров.