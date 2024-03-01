Пермский «ОДК-Авиадвигатель» попал в санкционный список Японии

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Япония расширила санкционный список в отношении российских компаний и физических лиц. В список ограничений попало и пермское АО «ОДК-Авиадвигатель», сообщается на сайте правительства страны. Всего в перечне находятся 12 физлиц и 36 организаций, причиной санкций является проведение СВО.
Помимо этого, под санкциями Японии попали банк «Тинькофф», концерны «Калашников» и «Уралвагонзавод», конструкторское бюро «Новатор», научно-производственные объединения «Аврора» и «Импульс», и другие.
Конструкторское бюро АО «ОДК-Авиадвигатель» входит в состав научно-производственного комплекса «Пермские моторы». Оно занимается разработкой газотурбинных двигателей для авиации, а также промышленных газотурбинных установок (ГТУ) и электростанций на базе авиатехнологий. Конструкторское бюро является головным разработчиком двигателей ПД-14 для самолетов МС-21 и промышленных ГТУ.