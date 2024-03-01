Пермский «ОДК-Авиадвигатель» попал в санкционный список Японии

Конструкторское бюро АО «ОДК-Авиадвигатель» входит в состав научно-производственного комплекса «Пермские моторы». Оно занимается разработкой газотурбинных двигателей для авиации, а также промышленных газотурбинных установок (ГТУ) и электростанций на базе авиатехнологий. Конструкторское бюро является головным разработчиком двигателей ПД-14 для самолетов МС-21 и промышленных ГТУ.