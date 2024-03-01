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Updated Сегодня, 04:14

Япония включила в санкционный список «ОДК-Авиадвигатель» и банк «Тинькофф»

Пермский «ОДК-Авиадвигатель» попал в санкционный список Японии

1 марта 2024, 04:12
Фото: сайт АО «ОДК-Авиадвигатель»

Япония включила в санкционный список «ОДК-Авиадвигатель» и банк «Тинькофф»

Запреты касаются экспорта товаров.

Япония расширила санкционный список в отношении российских компаний и физических лиц. В список ограничений попало и пермское АО «ОДК-Авиадвигатель», сообщается на сайте правительства страны. Всего в перечне находятся 12 физлиц и 36 организаций, причиной санкций является проведение СВО.

Помимо этого, под санкциями Японии попали банк «Тинькофф», концерны «Калашников» и «Уралвагонзавод», конструкторское бюро «Новатор», научно-производственные объединения «Аврора» и «Импульс», и другие.

Конструкторское бюро АО «ОДК-Авиадвигатель» входит в состав научно-производственного комплекса «Пермские моторы». Оно занимается разработкой газотурбинных двигателей для авиации, а также промышленных газотурбинных установок (ГТУ) и электростанций на базе авиатехнологий. Конструкторское бюро является головным разработчиком двигателей ПД-14 для самолетов МС-21 и промышленных ГТУ.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Мс-21#ПД-14#Санкции#Сво
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