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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

Пермячка из-за комплимента от шеф-повара порезала руки и попала в больницу

Пермячка из-за комплимента от шеф-повара порезала руки и попала в больницу

1 марта 2024, 05:04. Обновлено в 05:13
Фото: fusionbrain.ai
Функции пальцев окончательно так и не восстановились.

Пермячка подала в суд на ООО «Чайка плюс» с требованием возместить моральный вред из-за инцидента в Крыму. Женщина пояснила, что в 2021 году прилетела с будущим супругом в Ялту, где у них была свадьба в заведении Ptizza Bar (ООО «Чайка плюс»).

Как поздравление от шеф-повара сотрудники принесли молодоженам замороженную сферу — внутри и находится комплимент. Мужчине и женщине предложили одновременно взяться за нож и разрубить лед. Инструктаж по безопасности сотрудники не провели.

После удара ножом рука женщины соскользнула с рукояти на лезвие, в итоге она порезала четыре пальца, повредились сухожилия. Женщину госпитализировали, провели операцию. Ей пришлось проходить реабилитацию в течение трех месяцев. Даже после этого пальцы не работали так, как до травмы.

Пермячка требует от ООО 300 тыс. рублей за моральные и физические страдания.

По данным Rusprofile, ООО «Чайка плюс» зарегистрировано в Ялте в 2018 году. Основной вид работ — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Ранее с компанией судились из-за нарушения прав в связи с использованием чужой музыки, в 2020 году компанию обязали выплатить 88 тыс. рублей по этому делу.

Неизвестно, была ли именно такая ледяная сфера, но подобные фотографии можно найти на сайте заведенияНеизвестно, была ли именно такая ледяная сфера, но подобные фотографии можно найти на сайте заведения
Неизвестно, была ли именно такая ледяная сфера, но подобные фотографии можно найти на сайте заведения
Фото: ptizza-bar.ru
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#Суд#Пермь#Свадьба#Травмы#Ресторан
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