Пермячка из-за комплимента от шеф-повара порезала руки и попала в больницу

После удара ножом рука женщины соскользнула с рукояти на лезвие, в итоге она порезала четыре пальца, повредились сухожилия. Женщину госпитализировали, провели операцию. Ей пришлось проходить реабилитацию в течение трех месяцев. Даже после этого пальцы не работали так, как до травмы.