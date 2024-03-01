Пермячка из-за комплимента от шеф-повара порезала руки и попала в больницу

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Пермячка подала в суд на ООО «Чайка плюс» с требованием возместить моральный вред из-за инцидента в Крыму. Женщина пояснила, что в 2021 году прилетела с будущим супругом в Ялту, где у них была свадьба в заведении Ptizza Bar (ООО «Чайка плюс»).
Как поздравление от шеф-повара сотрудники принесли молодоженам замороженную сферу — внутри и находится комплимент. Мужчине и женщине предложили одновременно взяться за нож и разрубить лед. Инструктаж по безопасности сотрудники не провели.
После удара ножом рука женщины соскользнула с рукояти на лезвие, в итоге она порезала четыре пальца, повредились сухожилия. Женщину госпитализировали, провели операцию. Ей пришлось проходить реабилитацию в течение трех месяцев. Даже после этого пальцы не работали так, как до травмы.
Пермячка требует от ООО 300 тыс. рублей за моральные и физические страдания.
По данным Rusprofile, ООО «Чайка плюс» зарегистрировано в Ялте в 2018 году. Основной вид работ — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Ранее с компанией судились из-за нарушения прав в связи с использованием чужой музыки, в 2020 году компанию обязали выплатить 88 тыс. рублей по этому делу.