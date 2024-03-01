Пермяк, обвиненный в убийстве 6-летней девочки, отсудил у РФ 300 тысяч рублей

Виктор Мошкин из поселка Верхнечусовские городки Пермского края отсудил у России 300 тыс. рублей за расходы на адвоката. Ранее он был фигурантом уголовного дела об убийстве в связи с исчезновением 6-летней девочки. Девочка пропала еще летом 2022 года, через несколько дней ее нашли на дне колодца. В убийстве обвинили Мошкина, но позже суд закрыл уголовное дело из-за отсутствия события преступления — убийства не было.