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Published Сегодня, 11:22

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Updated Сегодня, 12:05

Пермяк, обвиненный в убийстве 6-летней девочки, отсудил у РФ 300 тысяч рублей

Пермяк, обвиненный в убийстве 6-летней девочки, отсудил у РФ 300 тысяч рублей

1 марта 2024, 11:22
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина потратил на услуги адвоката в разы больше.

Виктор Мошкин из поселка Верхнечусовские городки Пермского края отсудил у России 300 тыс. рублей за расходы на адвоката. Ранее он был фигурантом уголовного дела об убийстве в связи с исчезновением 6-летней девочки. Девочка пропала еще летом 2022 года, через несколько дней ее нашли на дне колодца. В убийстве обвинили Мошкина, но позже суд закрыл уголовное дело из-за отсутствия события преступления — убийства не было.

Мужчина пытался отсудить 2,7 млн рублей — по 250 тыс. за расходы адвоката на каждый месяц, пока длилось следствие. Это было в течение 11 месяцев. При этом суд удовлетворил иск лишь частично, присудив ему 300 тыс. рублей. В ближайшее время мужчина планирует подавать еще один иск, на это раз о компенсации морального вреда, сообщает 59.RU.

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#Суд#Пермь#Ск#Расследование
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