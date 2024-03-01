Пермяков бесплатно научат бороться с киберугрозами

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
МТС и благотворительный фонд «Система» рассказали об организации всероссийского открытого онлайн-урока о технологиях и профессиях будущего. Он называется «Кибербезопасность». В рамках урока рассказали также о современных способах защиты от киберугроз.
Онлайн-урок рассчитан не только на школьников, но и на учителей, родителей. Школьники могут узнать, куда пойти учиться, чтобы получить востребованную в будущем профессию. Урок интерактивный — во время его прохождения можно пройти тесты-викторины.
Учителя, например, могут использовать видео с онлайн-урока для подготовки к занятиям. Урок доступен на платформе «Лифт в будущее», а также в сообществе платформы во «Вконтакте».
Директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова отметила, что компания уделяет особое внимание безопасности клиентов: «Мы предлагаем широкий спектр продуктов и услуг, которые делают жизнь пермяков лучше и комфортнее. Сегодня с киберугрозами может столкнуться любой, даже ребёнок. Поэтому онлайн-урок „Кибербезопасность“ будет полезен совершенно разной аудитории и расскажет зрителям об основах современной цифровой безопасности и способах защиты своих данных».
Урок по кибербезопасности от МТС — это часть комплексного проекта благотворительного фонда «Система» «Открытые уроки о технологиях и профессиях будущего».