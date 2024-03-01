Пермяков бесплатно научат бороться с киберугрозами

Директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова отметила, что компания уделяет особое внимание безопасности клиентов: «Мы предлагаем широкий спектр продуктов и услуг, которые делают жизнь пермяков лучше и комфортнее. Сегодня с киберугрозами может столкнуться любой, даже ребёнок. Поэтому онлайн-урок „Кибербезопасность“ будет полезен совершенно разной аудитории и расскажет зрителям об основах современной цифровой безопасности и способах защиты своих данных».