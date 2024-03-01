Песков: Вечером 1 марта стартует кадровая программа «Время героев»

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Напомним, «Время героев» — программа подготовки будущих руководителей из числа ветеранов СВО. Также в ней могут принять участие воины, сейчас проходящие службу в зоне специальной военной операции, пишет tass.ru.
Реализация проекта поможет создать команду современных управленцев из числа наиболее патриотичной части населения России. Им будут доступны самые высокие должности. Программа реализуется на базе мастерской управления «Сенеж» со стороны Высшей школы госуправления РАНХиГС.
Принимаются заявки на сайте времягероев.рф или в центрах дистанционной оценки, если речь идёт о тех, кто проходит службу в настоящее время. После подачи заявки кандидатов ждёт собеседование или другие формы испытаний.