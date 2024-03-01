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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Песков: Вечером 1 марта стартует кадровая программа «Время героев»

Песков: Вечером 1 марта стартует кадровая программа «Время героев»

1 марта 2024, 13:04
Фото: Изображение Midjourney
В 18 часов 1 марта 2024 года начнёт работать сайт времягероев.рф Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Напомним, «Время героев» — программа подготовки будущих руководителей из числа ветеранов СВО. Также в ней могут принять участие воины, сейчас проходящие службу в зоне специальной военной операции, пишет tass.ru.

Реализация проекта поможет создать команду современных управленцев из числа наиболее патриотичной части населения России. Им будут доступны самые высокие должности. Программа реализуется на базе мастерской управления «Сенеж» со стороны Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Принимаются заявки на сайте времягероев.рф или в центрах дистанционной оценки, если речь идёт о тех, кто проходит службу в настоящее время. После подачи заявки кандидатов ждёт собеседование или другие формы испытаний.

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