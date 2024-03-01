Подведены итоги работы Сбера за 15 лет

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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На днях банк объявил результаты прошлого года. В 2023 году он достиг рекордной чистой прибыли в размере более 1,5 триллиона рублей, подтвердив свое лидерство не только в финансовой сфере, но и в экономике в целом, сообщает aif.ru. Рентабельность капитала компании составила 25,3%.
По словам президента Сбербанка Германа Грефа, ни один банк в мире не сравнится со Сбером по количеству инноваций, которые он внедрил. К примеру, Сбер первым в России запустил нейросетевую модель GigaChat, способную общаться с пользователем, генерировать изображения и даже писать программный код. GigaChat уже пользуется более чем 2,6 миллиона людей.
За последние 15 лет Сбер успешно внедрил передовые решения, такие как цифровая ипотека, кредитный скоринг, биометрия и другие. Благодаря этому компания заняла лидирующие позиции на рынке. Греф отметил, что Сбер смог нарастить свою долю на рынке кредитных карт с нуля до 50%. Доля Сбера на рынке эквайринга выросла с 23% в 2007 году до более 50% в 2023 году. Сбер является третьим по величине эквайрером в мире. Кроме того, за последние пятнадцать лет Сберу удалось увеличить долю на рынке ипотеки с 45% до 55,9%.
Главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян отмечает, что прогресс Сбербанка за последние 10 — 15 лет невозможно переоценить. Сегодня он напоминает скорее транснациональную корпорацию, чем обычный банк, всегда на шаг опережающую конкурентов. Клиентская база Сбера превышает 100 миллионов человек, и при этом банку удается предлагать индивидуальный подход каждому клиенту, отмечает эксперт.
По словам депутата Госдумы Александра Якубовского, компания постоянно растет и развивается. При этом Сбербанк видит не просто клиента, а человека, и его сервисы и работа строятся на основе потребностей и предпочтений граждан.
Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин отмечает, что Сбербанк демонстрирует хороший рост по основным направлениям, что приводит к увеличению процентных и комиссионных доходов. Банк активно автоматизирует бизнес-процессы и развивает искусственный интеллект, результатом чего является снижение операционных расходов.
По словам экономиста Андрея Бархоты, за последние десятилетия Сберу удалось совершить невероятную трансформацию. Банк активно применяет новейшие технологические решения, включая нейросети, искусственный интеллект и машинное обучение. Это позволяет говорить о качественном прорыве и кардинальном прогрессе в отношении клиентской и сервисной модели.