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Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Подрядчик извинился за неубранный забор на пермской эспланаде

«Пришлось перелезать». Подрядчик извинился за неубранный забор на эспланаде в Перми

1 марта 2024, 05:25
Фото: properm.ru

Подрядчик извинился за неубранный забор на пермской эспланаде

На данный момент сквозное пешеходное движение на площади восстановлено.

Администрация Перми объяснила, почему эспланада долгое время оставалась огороженной, несмотря на то, что ледовый городок и елку демонтировали еще в середине месяца. Еще 28 февраля площадь оставалась огороженной, а вчера, 29 февраля, был открыт только один вход. По словам очевидцев, людям, решившим срезать дорогу через эспланаду, пришлось перелезать через ограждение, которое они явно не ожидали увидеть в конце пути.

В мэрии сообщили, что сейчас подрядная организация чистит площадь «под плитку» от большого количества наледи и снежного наката. Когда городок работал, этого делать было нельзя из-за горок. На данный момент обеспечено полное сквозное пешеходное движение по городской эспланаде, однако в целях безопасности возможны технологические ограничения. «Благоустроители приносят извинения пермякам за временные неудобства», — прокомментировали в пресс-службе администрации.

Демонтаж и вывоз на хранение новогоднего оформления шел на протяжении двух недель. В период с 12 по 18 февраля убирали ледовые объекты городка, с 19 по 25 февраля — центральную ель, сообщили в Пермской дирекции по организации городских культурных массовых мероприятий.

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#Эспланада#Благоустройство#Безопасность#Администрация Перми#Забор#Демонтаж#Новогоднее оформление#Наледь#Пресс-служба#Мэрия Перми#Снежный накат#Городской городок#Центральная ель
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