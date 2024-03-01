«Пришлось перелезать». Подрядчик извинился за неубранный забор на эспланаде в Перми

Администрация Перми объяснила, почему эспланада долгое время оставалась огороженной, несмотря на то, что ледовый городок и елку демонтировали еще в середине месяца. Еще 28 февраля площадь оставалась огороженной, а вчера, 29 февраля, был открыт только один вход. По словам очевидцев, людям, решившим срезать дорогу через эспланаду, пришлось перелезать через ограждение, которое они явно не ожидали увидеть в конце пути.