«Пришлось перелезать». Подрядчик извинился за неубранный забор на эспланаде в Перми

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Администрация Перми объяснила, почему эспланада долгое время оставалась огороженной, несмотря на то, что ледовый городок и елку демонтировали еще в середине месяца. Еще 28 февраля площадь оставалась огороженной, а вчера, 29 февраля, был открыт только один вход. По словам очевидцев, людям, решившим срезать дорогу через эспланаду, пришлось перелезать через ограждение, которое они явно не ожидали увидеть в конце пути.
В мэрии сообщили, что сейчас подрядная организация чистит площадь «под плитку» от большого количества наледи и снежного наката. Когда городок работал, этого делать было нельзя из-за горок. На данный момент обеспечено полное сквозное пешеходное движение по городской эспланаде, однако в целях безопасности возможны технологические ограничения. «Благоустроители приносят извинения пермякам за временные неудобства», — прокомментировали в пресс-службе администрации.
Демонтаж и вывоз на хранение новогоднего оформления шел на протяжении двух недель. В период с 12 по 18 февраля убирали ледовые объекты городка, с 19 по 25 февраля — центральную ель, сообщили в Пермской дирекции по организации городских культурных массовых мероприятий.