Пять рабочих способов накопить деньги

Используйте копилку — реальную или виртуальную. Сейчас во многих банках предлагаются накопительные счета с выгодными условиями. Можно даже настроить автоплатеж, чтобы ежемесячно нужная сумма снималась с вашей зарплатной карты автоматически. Начать можно с 1000 рублей, каждый месяц увеличивая эту сумму. Рекомендуется переводить в копилку 10–15% от зарплаты — так в ней быстрее наберется хорошая сумма, пишет newia.ru.