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Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

Пять рабочих способов накопить деньги

Пять рабочих способов накопить деньги

1 марта 2024, 16:21
Фото: Изображение Midjourney
Вы имеете неплохой заработок, но быстро тратите деньги, не оставляя ничего про запас? Заказываете и покупаете в магазинах все подряд, не задумываясь о последствиях? Тогда рекомендуем ознакомиться с несколькими способами накопления финансов.

Сразу, как только вы получили зарплату, вносите все платежи — квартплату, кредиты, взносы и прочее.

Используйте копилку — реальную или виртуальную. Сейчас во многих банках предлагаются накопительные счета с выгодными условиями. Можно даже настроить автоплатеж, чтобы ежемесячно нужная сумма снималась с вашей зарплатной карты автоматически. Начать можно с 1000 рублей, каждый месяц увеличивая эту сумму. Рекомендуется переводить в копилку 10–15% от зарплаты — так в ней быстрее наберется хорошая сумма, пишет newia.ru.

Не спешите спонтанно покупать понравившуюся вещь. Скорее всего, через сутки вы уже передумаете.

Возьмите тетрадь или создайте компьютерный файл для записи доходов и расходов. Записывайте туда все траты без исключения — так вы легко разберетесь, куда утекают деньги. Создайте и графу для записей о сбережениях, чтобы проще было распоряжаться финансовыми накоплениями.

Избавьтесь от затратных привычек — таких как питание в кафе и ресторанах, курение и алкоголь. За месяц на это можно потратить крупную сумму, которую можно было бы отложить на более рациональную покупку.

#Общество
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