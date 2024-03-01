Пять рабочих способов накопить деньги

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Сразу, как только вы получили зарплату, вносите все платежи — квартплату, кредиты, взносы и прочее.
Используйте копилку — реальную или виртуальную. Сейчас во многих банках предлагаются накопительные счета с выгодными условиями. Можно даже настроить автоплатеж, чтобы ежемесячно нужная сумма снималась с вашей зарплатной карты автоматически. Начать можно с 1000 рублей, каждый месяц увеличивая эту сумму. Рекомендуется переводить в копилку 10–15% от зарплаты — так в ней быстрее наберется хорошая сумма, пишет newia.ru.
Не спешите спонтанно покупать понравившуюся вещь. Скорее всего, через сутки вы уже передумаете.
Возьмите тетрадь или создайте компьютерный файл для записи доходов и расходов. Записывайте туда все траты без исключения — так вы легко разберетесь, куда утекают деньги. Создайте и графу для записей о сбережениях, чтобы проще было распоряжаться финансовыми накоплениями.
Избавьтесь от затратных привычек — таких как питание в кафе и ресторанах, курение и алкоголь. За месяц на это можно потратить крупную сумму, которую можно было бы отложить на более рациональную покупку.