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Ребенок-инвалид по зрению пожаловался на нарушение прав в пермском СК им. Сухарева

Ребенок-инвалид по зрению пожаловался на нарушение прав в пермском СК им. Сухарева

1 марта 2024, 14:01
Фото: properm.ru
В спортивном комплексе не были созданы условия для людей с проблемами по зрению.

Прокуратура Индустриального района Перми с участием представителей Пермской краевой организации «Всероссийской общество инвалидов» провела проверку пермского СК им Сухарева. Поводом для проверки стало обращению законного представителя ребенка-инвалида о нарушениях его прав на доступную среду, сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что в спортивном комплексе им. В. П. Сухарева ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры. В здании перед лестничными маршами и непосредственно вдоль них отсутствовали предупреждающие тактильные и контрастные противоскользящие полосы, что создавало опасность для передвижения инвалидов с нарушениями зрения. Кроме того, входные группы не были оборудованы соответствующей контрастной маркировкой.

Все это создавало препятствия для полноценного ориентирования инвалидов по зрению в здании. По итогам проверки и рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные привлечены к дисциплинарной и административной ответственности с назначением штрафа. В настоящее время все нарушения в полном объеме устранены.

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#Общество#Пермь#Прокуратура#Инвалиды#Доступная среда#Дети-инвалиды#Ск имени сухарева
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