Ребенок-инвалид по зрению пожаловался на нарушение прав в пермском СК им. Сухарева

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Прокуратура Индустриального района Перми с участием представителей Пермской краевой организации «Всероссийской общество инвалидов» провела проверку пермского СК им Сухарева. Поводом для проверки стало обращению законного представителя ребенка-инвалида о нарушениях его прав на доступную среду, сообщает пресс-служба ведомства.
Оказалось, что в спортивном комплексе им. В. П. Сухарева ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры. В здании перед лестничными маршами и непосредственно вдоль них отсутствовали предупреждающие тактильные и контрастные противоскользящие полосы, что создавало опасность для передвижения инвалидов с нарушениями зрения. Кроме того, входные группы не были оборудованы соответствующей контрастной маркировкой.
Все это создавало препятствия для полноценного ориентирования инвалидов по зрению в здании. По итогам проверки и рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные привлечены к дисциплинарной и административной ответственности с назначением штрафа. В настоящее время все нарушения в полном объеме устранены.