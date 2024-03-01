Ребенок-инвалид по зрению пожаловался на нарушение прав в пермском СК им. Сухарева

Оказалось, что в спортивном комплексе им. В. П. Сухарева ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры. В здании перед лестничными маршами и непосредственно вдоль них отсутствовали предупреждающие тактильные и контрастные противоскользящие полосы, что создавало опасность для передвижения инвалидов с нарушениями зрения. Кроме того, входные группы не были оборудованы соответствующей контрастной маркировкой.