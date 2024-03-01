Серийные поставки самолетов МС-21 с пермскими двигателями переносят на 2025–2026 годы

По словам Чемезова, испытания еще не завершены: «Как испытания завершим, по результатам сразу […] Мы все-таки беспокоимся о безопасности всех нас — мы же летать будем на этих самолетах», — приводит цитату «Интерфакс». Дата завершения испытаний самолетов МС-21 неизвестна, но сделать это хотят максимально быстро.