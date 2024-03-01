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«Ростех» перенес серийные поставки самолетов МС-21 с двигателями ПД-14

Серийные поставки самолетов МС-21 с пермскими двигателями переносят на 2025–2026 годы

1 марта 2024, 02:37
Фото: пресс-служба Ростеха

«Ростех» перенес серийные поставки самолетов МС-21 с двигателями ПД-14

Ранее планировалось, что в 2024 году авиакомпании получат шесть таких самолетов.

Серийные поставки пассажирских самолетов МС-21 начнутся только в 2025–2026 годах. Об этом вчера, 29 февраля, заявил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в кулуарах послания президента России Федеральному собранию.

По словам Чемезова, испытания еще не завершены: «Как испытания завершим, по результатам сразу […] Мы все-таки беспокоимся о безопасности всех нас — мы же летать будем на этих самолетах», — приводит цитату «Интерфакс». Дата завершения испытаний самолетов МС-21 неизвестна, но сделать это хотят максимально быстро.

Двигатели ПД-14 для МС-21 производятся на пермском предприятии АО «ОДК-Авиадвигатель». Серийное их производство началось в апреле прошлого года. Планируется, что к 2030 году объем производства должен составить 160 двигателей в год.

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#Общество#Самолет#Мс-21#ПД-14#Ростех
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