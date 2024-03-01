Сгоревший пермяк и инфляция. Главные новости недели в Пермском крае

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
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Updated Сегодня, 13:14
В Перми скончалась преподавательницы из школы «Дуплекс». В образовательном учреждении говорят, что она долго и тяжело болела. Виктории Батраковой было 26 лет — ее не стало 24 февраля.
Она родилась в Куеде, с 2015 по 2023 годы училась в Пермском государственном-педагогическом университете. В школе «Дуплекс» работала с сентября 2020 года. Учила детей математике, информатике.
В Прикамье в январе 2024 года инфляция составила 8,1% — это выше, чем по ПФО (7,2%) и по России в целом (7,4%). В январе 2024 года рост цен на продовольственные товары в годовом сопоставлении ускорился до 7,93% (в декабре — 7,46%), сообщают в местном отделении Центробанка.
Эксперты считают, что годовая инфляция в 2024 году должна снизиться до 4 — 4,5%.
Стало известны подробности о гибели пермячки на трассе в Свердловской области. Речь идет о 20-летней Анне, которой в голову прилетело колесо от проезжавшего мимо грузовика. По данным прокуратуры, незадолго до происшествия у грузовика заменили колесо в автомастерской.
Механики шиномонтажа выпустили транспортное средство на дорогу в неисправном состоянии — из-за этого колесо и отсоединилось. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортного средства и выпуск его в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть человека). Вдобавок, на инцидент обратил глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил разобраться в том, надлежащим ли образом оказывали помощь пермячке.
В мае в Перми появится компенсационный автобусный маршрут № 72 — он будет перевозить пермяков от ТРЦ «Планета» до ЦУМа. Маршрут будет временным, он вводится на 1 год и 4 месяца. Его необходимость объясняется потребностью поддерживать транспортную связь во время ремонта трамвайных путей и автомобильной дороги по улице Карпинского.
Работы по расширению улицы должны начаться в конце весны.
Мать 33-летнего Даниила Шестакова из Пермского края пытается добиться расследования смерти своего сына. Мужчина загорелся во время пьяной посиделки в Осе с 3 на 4 февраля, умер он уже 6 февраля в реанимации.
Бывшая жена, которая была в одном доме с погибшим в момент инцидента, говорит, что видела только вспышку. Мужчина загорелся, когда был в комнате один. Сейчас в подробностях этой истории разбираются следователи. О промежуточных результатах проверки доложат главе СК Александру Бастрыкину, так как на федеральном канале вышел сюжет о смерти мужчины.