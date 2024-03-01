Сгоревший пермяк и инфляция. Главные новости недели в Пермском крае

Бывшая жена, которая была в одном доме с погибшим в момент инцидента, говорит, что видела только вспышку. Мужчина загорелся, когда был в комнате один. Сейчас в подробностях этой истории разбираются следователи. О промежуточных результатах проверки доложат главе СК Александру Бастрыкину, так как на федеральном канале вышел сюжет о смерти мужчины.