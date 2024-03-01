Снегопады и морозы до -20˚. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на март

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Пермские синоптики дали прогноз на март 2024 года. По данным специалистов, мартовская погода в последние четыре года была аномальной — в 2020 и 2023 годах была высокая температура, в 2021 и в 2022 годах — морозы до -25…-30˚.
В этом году температура должна быть близкой к норме: на юге температура ожидается выше нормы, на севере — ниже. В первые пять дней месяца будет тепло, 2–3 марта прогнозируются дневные оттепели до 0…+3˚. Однако с 5 числа начнет поступать арктический воздух, ночью вероятны морозы до -20˚, днем не выше -7…-12˚. Пик похолодание ожидается 8–9 марта. После этого есть вероятность еще одного арктического вторжения. В итоге до 15 марта температура будет холоднее нормы на 1-3˚.
Погода во второй половине месяца пока неопределенная. Ожидается, что на севере региона температура будет ниже нормы на 1-4˚, на юге — выше на 1-4˚. При этом прогнозируются обильные снегопады.
Будет ли метеорологическая весна в марте? Она наступает в момент, когда температура долго держится выше 0˚. В среднем метеорологическая весна в краевой столице наступает около 1 апреля. В последние годы это происходило 25 марта, 3 апреля и 13 марта. В этом году метеорологическая весна ожидается в конце марта.