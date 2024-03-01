Снегопады и морозы до -20˚. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на март

В этом году температура должна быть близкой к норме: на юге температура ожидается выше нормы, на севере — ниже. В первые пять дней месяца будет тепло, 2–3 марта прогнозируются дневные оттепели до 0…+3˚. Однако с 5 числа начнет поступать арктический воздух, ночью вероятны морозы до -20˚, днем не выше -7…-12˚. Пик похолодание ожидается 8–9 марта. После этого есть вероятность еще одного арктического вторжения. В итоге до 15 марта температура будет холоднее нормы на 1-3˚.