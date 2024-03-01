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Published Сегодня, 16:01

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Updated Сегодня, 16:03

Суд обязал губахинских чиновников организовать приют для безнадзорных животных

Суд обязал губахинских чиновников организовать приют для безнадзорных животных

1 марта 2024, 16:01
Фото: properm.ru
Нарушения не были устранены даже после представления прокуратуры

Суд обязал власти Губахи и местный МБУ «Комбинат благоустройства» организовать в муниципальном округе приют для животных. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Прокуратура Губахи провела проверку исполнения администрацией муниципального округа и МБУ «Комбинат благоустройства» требований законодательства по отлову и содержанию животных без владельцев. Оказалось, что названные органы на занимались организацией приюта для животных, а также проведении иных мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию. Согласно действующему законодательству, это их задача.

По результатам проверки прокурором директору комбината благоустройства внесено представление, однако, нарушения не были устранены. После чего в суд направлено соответствующее исковое заявление, которое рассмотрено. В итоге Пермский краевой суд возложил на ответчика обязанность организовать работы по созданию приюта для безнадзорных животных на территории округа.

#Общество#Суд#Животные#Губаха#Прокуратура#Приют#Муниципальный приют
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