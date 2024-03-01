Суд обязал губахинских чиновников организовать приют для безнадзорных животных

Прокуратура Губахи провела проверку исполнения администрацией муниципального округа и МБУ «Комбинат благоустройства» требований законодательства по отлову и содержанию животных без владельцев. Оказалось, что названные органы на занимались организацией приюта для животных, а также проведении иных мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию. Согласно действующему законодательству, это их задача.