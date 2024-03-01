Суд обязал губахинских чиновников организовать приют для безнадзорных животных

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Суд обязал власти Губахи и местный МБУ «Комбинат благоустройства» организовать в муниципальном округе приют для животных. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Прокуратура Губахи провела проверку исполнения администрацией муниципального округа и МБУ «Комбинат благоустройства» требований законодательства по отлову и содержанию животных без владельцев. Оказалось, что названные органы на занимались организацией приюта для животных, а также проведении иных мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию. Согласно действующему законодательству, это их задача.
По результатам проверки прокурором директору комбината благоустройства внесено представление, однако, нарушения не были устранены. После чего в суд направлено соответствующее исковое заявление, которое рассмотрено. В итоге Пермский краевой суд возложил на ответчика обязанность организовать работы по созданию приюта для безнадзорных животных на территории округа.