ЦИК рассказал, какая явка ожидается на выборах президента в Пермском крае

Ранее стало известно, что в Прикамье напечатано 1,9 млн бюллетеней для голосования — чуть больше, чем избирателей в регионе. Президентские выборы в этом году впервые будут длиться в течение трех дней — с 15 по 17 марта. На пост президента РФ претендуют четыре человека: Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец).