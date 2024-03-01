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ЦИК ожидает явку на президентские выборы в Пермском крае на уровне 85%

ЦИК рассказал, какая явка ожидается на выборах президента в Пермском крае

1 марта 2024, 09:17
Фото: 1MI

ЦИК ожидает явку на президентские выборы в Пермском крае на уровне 85%

Большинство опрошенных жителей региона говорили, что собираются на выборы.
Сюжет
Выборы

Член Центризбиркома России Евгений Шевченко рассказал о прогнозируемой явке на выборах в Пермском крае. По данным Шевченко, 80% опрошенных избирателей, к которым приходили обходчики, заявили, что точно придут на выборы. 12% сказали, что посетят выбору скорее всего.

Специалисты обошли 80% из 1,2 млн домовладений, двери открывали в 70% случаев. В ЦИКе ждут, что явка на президентские выборы в Прикамье составит около 82-85%, сообщает «РБК-Пермь».

Ранее стало известно, что в Прикамье напечатано 1,9 млн бюллетеней для голосования — чуть больше, чем избирателей в регионе. Президентские выборы в этом году впервые будут длиться в течение трех дней — с 15 по 17 марта. На пост президента РФ претендуют четыре человека: Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец).

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#Пермь#Выборы#Президент#Цик
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