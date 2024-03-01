У пермячки изъяли почти 600 свертков с мефедроном

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В Перми задержана распространительница синтетических наркотиков. Выйти на женщину оперативникам удалось после сообщения хозяйки арендованной закладчицей квартиры, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Подозреваемая в незаконном обороте наркотических средств задержана в Дзержинском районе Перми. В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что в своей квартире, сдаваемой в аренду, обнаружила на полу использованные шприцы.
Оперативники задержали арендатора жилья, ранее судимую 31-летнюю пермячку. При осмотре места жительства на балконе обнаружены и изъяты 578 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза определила, что содержимое является наркотическим средством — мефедроном общей массой около 550 граммов.
Женщина призналась, что занималась распространением наркотиков путем организации тайников-закладок.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.