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У пермячки изъяли почти 600 свертков с мефедроном

У пермячки изъяли почти 600 свертков с мефедроном

1 марта 2024, 08:24
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Общий вес обнаруженного синтетического наркотика — около 550 граммов.

В Перми задержана распространительница синтетических наркотиков. Выйти на женщину оперативникам удалось после сообщения хозяйки арендованной закладчицей квартиры, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Подозреваемая в незаконном обороте наркотических средств задержана в Дзержинском районе Перми. В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что в своей квартире, сдаваемой в аренду, обнаружила на полу использованные шприцы.

Оперативники задержали арендатора жилья, ранее судимую 31-летнюю пермячку. При осмотре места жительства на балконе обнаружены и изъяты 578 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза определила, что содержимое является наркотическим средством — мефедроном общей массой около 550 граммов.

Женщина призналась, что занималась распространением наркотиков путем организации тайников-закладок.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

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#Общество#Пермь#Криминал#Наркотики#Уголовное дело#Полиция
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