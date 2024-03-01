«Уралхим» наградил лучших школьников-химиков Пермского края

В 2024 году награды от «Уралхима» получили ученица 11 класса школы №22 города Перми Анастасия Белоглазова и ее педагог Елена Савицкая, а также ученик 11 класса школы №2 города Березники Ярослав Самотоев и его учитель Елена Ястребкова. Вручали премии директора филиалов «ПМУ» и «Азот» АО «ОХК „Уралхим“.