Ушла из жизни 30-летняя преподаватель химического факультета ПГНИУ

В 2015 году Анна получила диплом бакалавра, в 2017 — защитила магистерскую диссертацию. Затем девушка поступила в аспирантуру Института технической химии ПНЦ УрО РАН. Под руководством Георгия Абашева она выполнила работу, тема которой находилась в русле исследований, проводимых в лаборатории органических полупроводников. В декабре 2022 года Анна успешно защитила диссертацию в Уфимском федеральном исследовательском центре Российской академии наук.