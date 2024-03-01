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Скончалась 30-летняя преподаватель химфака ПГНИУ Анна Чухланцева

Ушла из жизни 30-летняя преподаватель химического факультета ПГНИУ

1 марта 2024, 05:01
Фото: пресс-служба ПГНИУ

Скончалась 30-летняя преподаватель химфака ПГНИУ Анна Чухланцева

Коллеги описывают Анну как доброго, увлеченного и внимательного к другим человека.
Сюжет
ПГНИУ

Вчера, 29 февраля, скончалась кандидат химических наук, старший преподаватель кафедры органической химии Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Анна Чухланцева. Ей было всего 30 лет, сообщили в пресс-службе вуза.

Анна Чухланцева родилась 19 июля 1993 года в Перми. После школы поступила на химический факультет ПГНИУ. Еще в студенчестве она увлеклась идеями создания сложных соединений — перспективных материалов для органической электроники. Будущий преподаватель занималась в лаборатории органических полупроводников, научным руководителем которой являлся профессор, доктор химических наук Георгий Абашев.

В 2015 году Анна получила диплом бакалавра, в 2017 — защитила магистерскую диссертацию. Затем девушка поступила в аспирантуру Института технической химии ПНЦ УрО РАН. Под руководством Георгия Абашева она выполнила работу, тема которой находилась в русле исследований, проводимых в лаборатории органических полупроводников. В декабре 2022 года Анна успешно защитила диссертацию в Уфимском федеральном исследовательском центре Российской академии наук.

Преподаватель химфака интересовалась литературой, музыкой и историей, увлеченно изучала иностранные языки, прекрасно владела компьютерными технологиями. Она любила путешествовать и находить вокруг что-то новое. Анна Чухланцева серьезно увлекалась шахматами, участвовала в турнирах и преподавала шахматы маленьким детям.

С 2022 года Анна была сотрудником кафедры органической химии ПГНИУ. Она преподавала такие дисциплины как «Органическая химия», «Методология поиска химической информации», «Сопряженные полимеры для органической электроники», «Основы планирования научных исследований в химии». Коллектив химического факультета описывает преподавателя как замечательного друга, великолепного собеседника и внимательного к проблемам других людей человека.

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