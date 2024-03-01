В деревне Верхняя Солянка в Прикамье простятся с погибшим участником СВО

СВО длится третий год, с 24 февраля 2022 года. Она не завершится, пока не будут выполнены все задачи. Вчера, 29 февраля, президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию выступил с предложением, чтобы участники СВО возглавляли регионы, крупные компании и учреждения образования.