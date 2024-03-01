В деревне Верхняя Солянка в Прикамье простятся с погибшим участником СВО

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:04
Завтра, 2 марта, в деревне Верхняя Солянка Кишертского муниципального округа простятся с участником СВО Рустамом Аруповым. Прощание состоится в 11:00 в здании клуба по ул. Школьная, 14. Возраст мужчины, а также дата гибели не указана в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
СВО длится третий год, с 24 февраля 2022 года. Она не завершится, пока не будут выполнены все задачи. Вчера, 29 февраля, президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию выступил с предложением, чтобы участники СВО возглавляли регионы, крупные компании и учреждения образования.