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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Участник СВО из деревни Верхняя Солянка будет похоронен 2 марта

В деревне Верхняя Солянка в Прикамье простятся с погибшим участником СВО

1 марта 2024, 10:02
Фото: пресс-служба администрации Кишертского округа

Участник СВО из деревни Верхняя Солянка будет похоронен 2 марта

СВО длится третий год.

Завтра, 2 марта, в деревне Верхняя Солянка Кишертского муниципального округа простятся с участником СВО Рустамом Аруповым. Прощание состоится в 11:00 в здании клуба по ул. Школьная, 14. Возраст мужчины, а также дата гибели не указана в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

СВО длится третий год, с 24 февраля 2022 года. Она не завершится, пока не будут выполнены все задачи. Вчера, 29 февраля, президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию выступил с предложением, чтобы участники СВО возглавляли регионы, крупные компании и учреждения образования.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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