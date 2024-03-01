В отношении аварийной двухэтажки в Новых Лядах введен режим ЧС

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В Перми введен режим ЧС в отношении аварийного дома по ул. Чусовская, 42 (поселок Новые Ляды). Ранее, 20 февраля, комиссия по ЧС и обеспечению пожарной безопасности поселка провела визуальный осмотр квартир в здании. Были выявлены такие дефекты, как разрушение и выпадение штукатурного слоя на потолке, трещины и подтеки, частичное обрушение несущих конструкций потолочного перекрытия. Кроме того, в подъезде частично разрушена лестница, а на потолке зафиксировано выпадение дранки и штукатурного слоя.
По результатам осмотра члены комиссии пришли к выводу, что строительные конструкции дома могут обрушиться в любой момент, сообщает пресс-служба мэрии Перми. По итогам внеочередного заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, прошедшего 26 февраля, со среды 28 февраля в отношении дома по Чусовской, 42 веден режим ЧС.
Сейчас около аварийного здания развернут круглосуточный оперативный штаб, в котором жителей консультируют специалисты городской службы спасения и городского управления гражданской защиты. Власти утверждают, что жителям также предоставляют транспорт для вывоза вещей из дома.
Двухэтажный дом по Чусовской, 42 построен еще в 1954 году. В 2017 году он признан аварийным. Сейчас в здании расселено шесть из 12 жилых помещений, жильцы оставшихся квартир могут переехать в предложенные помещения маневренного фонда.