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Published Сегодня, 03:21

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

В Перми введен режим ЧС в отношении аварийного дома по Чусовской, 42

В отношении аварийной двухэтажки в Новых Лядах введен режим ЧС

1 марта 2024, 03:21
Фото: Google Maps

В Перми введен режим ЧС в отношении аварийного дома по Чусовской, 42

Дом был построен около 70 лет назад.

В Перми введен режим ЧС в отношении аварийного дома по ул. Чусовская, 42 (поселок Новые Ляды). Ранее, 20 февраля, комиссия по ЧС и обеспечению пожарной безопасности поселка провела визуальный осмотр квартир в здании. Были выявлены такие дефекты, как разрушение и выпадение штукатурного слоя на потолке, трещины и подтеки, частичное обрушение несущих конструкций потолочного перекрытия. Кроме того, в подъезде частично разрушена лестница, а на потолке зафиксировано выпадение дранки и штукатурного слоя.

По результатам осмотра члены комиссии пришли к выводу, что строительные конструкции дома могут обрушиться в любой момент, сообщает пресс-служба мэрии Перми. По итогам внеочередного заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, прошедшего 26 февраля, со среды 28 февраля в отношении дома по Чусовской, 42 веден режим ЧС.

Сейчас около аварийного здания развернут круглосуточный оперативный штаб, в котором жителей консультируют специалисты городской службы спасения и городского управления гражданской защиты. Власти утверждают, что жителям также предоставляют транспорт для вывоза вещей из дома.

Двухэтажный дом по Чусовской, 42 построен еще в 1954 году. В 2017 году он признан аварийным. Сейчас в здании расселено шесть из 12 жилых помещений, жильцы оставшихся квартир могут переехать в предложенные помещения маневренного фонда.

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#Недвижимость#Общество#Аварийное жилье#Пермь#Режим чс
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