В Перми конфликт двух водителей на дороге закончился стрельбой

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В Перми таксист прострелил руку водителю, который хотел как можно быстрее попасть домой. Конфликт между автомобилистами произошел недавно. Таксист подрезал инженера, который спешил на обед. Вдобавок, водитель такси пообещал выбить оппоненту зубы.
Тогда инженер остановился и подошел к обидчику. Таксист опустил стекло и начал стрелять из пневматического пистолета, инженер в ответ пытался залить его перцовым баллончиком. В итоге инженер получил рану руки, сообщает Ural Mash.