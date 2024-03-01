В Перми конфликт двух водителей на дороге закончился стрельбой

В Перми таксист прострелил руку водителю, который хотел как можно быстрее попасть домой. Конфликт между автомобилистами произошел недавно. Таксист подрезал инженера, который спешил на обед. Вдобавок, водитель такси пообещал выбить оппоненту зубы.