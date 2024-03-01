В Перми начался снос пяти аварийных домов в трех районах

Победитель аукциона должен будет выполнить работы по развитию территории в течение будет выполнить работы по развитию территории в течение восьми лет. Ему предстоит построить 68 тыс. кв м. жилья, за свой счет расселить аварийные дома, в которых живут около 700 человек. Это дома по улицам: