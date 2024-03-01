Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
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Updated Сегодня, 12:04
В Перми начался снос пяти аварийных домов в трех районах города. В них в 46 жилых помещениях проживали 100 человек, сообщают в пресс-службе мэрии.
Сносятся аварийные многоквартирные дома по улицам Железнодорожной, 10а и Белозерской, 28 в Орджоникидзевском районе, по улицам Каляева, 72 и Магистральная, 3 в Кировском районе и Маяковского, 28 в Дзержинском районе. Эти двухэтажные дома были построены в 50е-60-е годы прошлого столетия. В них располагалось 46 жилых помещений, проживали 100 человек.
При расселении аварийных домов гражданам, в зависимости от формы собственности, предоставили другое жилье, либо выплатили денежное возмещение, подчеркивают в администрации.
С начала этого года в Перми снесено 23 расселённых аварийных дома по улицам: Левшинская, 35, 41, 43, Байкальская, 28, 30, Маяковского, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 22, Ракитная, 36, Роменская, 7, Пономарева, 56, Худанина, 16 и другие.
В ноябре минстрой Пермского края объявил аукцион на право комплексного развития «Тихого Компроса». Речь идет о территории, которая ограничена улицами Куйбышева, Чкалова, Коминтерна и Комсомольским проспектом. Площадь — 5,29 га.
Победитель аукциона должен будет выполнить работы по развитию территории в течение будет выполнить работы по развитию территории в течение восьми лет. Ему предстоит построить 68 тыс. кв м. жилья, за свой счет расселить аварийные дома, в которых живут около 700 человек. Это дома по улицам:
Вдобавок, в рамках реновации будут изъяты и снесены девять объектов капитального строительства, где не живут люди. Площадь этих объектов около 7 тыс. кв м.
Желающих выполнить эти работы не нашлось.