В Перми скончался бывший руководитель горздрава

С 1974 г. работал начальником Лечебно-трудового профилактория Пермской области, в 1977 г. возглавил военно-врачебную комиссию. С 1992 по 2002 года Олег Черевиков трудился в должности начальника МСЧ МВД по Пермской области, с 2002 по 2006 года работал начальником управления здравоохранения Перми.