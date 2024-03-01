В Перми скончался бывший руководитель горздрава

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Скончался бывший глава управления здравоохранения Перми Олег Черевиков. О смерти экс-чиновника сообщила в своем телеграм-канале министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.
Олег Черевиков родился 24 февраля 1944 г. В 1967 г. закончил Пермский медицинский институт. Свою карьеру после окончания учебы он начал инспектором-врачом в МСЧ МВД Пермской области.
С 1974 г. работал начальником Лечебно-трудового профилактория Пермской области, в 1977 г. возглавил военно-врачебную комиссию. С 1992 по 2002 года Олег Черевиков трудился в должности начальника МСЧ МВД по Пермской области, с 2002 по 2006 года работал начальником управления здравоохранения Перми.
Покойный был награжден почетным званием «Заслуженный врач РФ», а также нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД», являлся полковником в запасе.
Церемония прощания состоится 4 марта в 12:20 в большом зале по адресу: Пермь, ул. Старцева, 61.