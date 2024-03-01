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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

В Перми скончался бывший руководитель горздрава

В Перми скончался бывший руководитель горздрава

1 марта 2024, 15:23
Фото: telegram-канал Анастасии Крутень
Олегу Черевикову недавно исполнилось 80 лет.

Скончался бывший глава управления здравоохранения Перми Олег Черевиков. О смерти экс-чиновника сообщила в своем телеграм-канале министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Олег Черевиков родился 24 февраля 1944 г. В 1967 г. закончил Пермский медицинский институт. Свою карьеру после окончания учебы он начал инспектором-врачом в МСЧ МВД Пермской области.

С 1974 г. работал начальником Лечебно-трудового профилактория Пермской области, в 1977 г. возглавил военно-врачебную комиссию. С 1992 по 2002 года Олег Черевиков трудился в должности начальника МСЧ МВД по Пермской области, с 2002 по 2006 года работал начальником управления здравоохранения Перми.

Покойный был награжден почетным званием «Заслуженный врач РФ», а также нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД», являлся полковником в запасе.

Церемония прощания состоится 4 марта в 12:20 в большом зале по адресу: Пермь, ул. Старцева, 61.

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#Общество#Пермь#Медицина#Чиновник#Умер
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