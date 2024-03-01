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В первый день весны столкнулись две пермячки на «Мерседесах»

В первый день весны столкнулись две пермячки на «Мерседесах»

1 марта 2024, 12:49
Фото: ЧП Пермь | новости
Пострадавших нет.
Сюжет
Дтп

В Перми, 1 марта, около торгового центра «Радуга» на улице Суханова столкнулись два «Мерседеса». Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости». «Дорогое вышло ДТП», — пишет сообщество.

В ходе инцидента никто не пострадал. Водителем «Гелендвагена» оказалась редседатель общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» по Пермскому краю Ирина Южанинова. Потерпевших нет, сообщил портал 59.RU. За рулем второго автомобиля также находилась женщина.

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#Дтп#Опора России#Новости#Перми#ЧП Пермь#Мерседесах#Гелендвагена#Пермскому краю#Ирина Южанинова
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