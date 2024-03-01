В первый день весны столкнулись две пермячки на «Мерседесах»

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В Перми, 1 марта, около торгового центра «Радуга» на улице Суханова столкнулись два «Мерседеса». Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости». «Дорогое вышло ДТП», — пишет сообщество.
В ходе инцидента никто не пострадал. Водителем «Гелендвагена» оказалась редседатель общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» по Пермскому краю Ирина Южанинова. Потерпевших нет, сообщил портал 59.RU. За рулем второго автомобиля также находилась женщина.