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Posted Сегодня, 03:50

Published Сегодня, 03:50

Modified Сегодня, 03:52

Updated Сегодня, 03:52

В Прикамье 1 марта прогнозируются снегопады и гололедица в отдельных районах

В первый день весны в Пермском крае ожидаются снегопад и гололедица

1 марта 2024, 03:50
Фото: 1MI

В Прикамье 1 марта прогнозируются снегопады и гололедица в отдельных районах

Предупредите близких о погодных условиях.

В Прикамье сегодня, 1 марта, до 20:00 ожидается небольшой снег, а также гололед в отдельных районах. По информации пресс-службы краевого министерства территориальной безопасности, днем ожидается потепление до +2°.

В связи с неблагоприятными погодными условиями возникает вероятность аварий в сфере ЖКХ, увеличение количества ДТП и роста числа техногенных пожаров, а также пробки на дорогах и схода снега и льда с крыш зданий. Не забывайте о требованиях пожарной безопасности и соблюдайте их. Перед входом в здание поднимите голову и убедитесь, что над вами не нависают глыбы снега или льда. О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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#Общество#Регион#Пермь#Погода#Минтербез
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