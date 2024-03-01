В первый день весны в Пермском крае ожидаются снегопад и гололедица

В связи с неблагоприятными погодными условиями возникает вероятность аварий в сфере ЖКХ, увеличение количества ДТП и роста числа техногенных пожаров, а также пробки на дорогах и схода снега и льда с крыш зданий. Не забывайте о требованиях пожарной безопасности и соблюдайте их. Перед входом в здание поднимите голову и убедитесь, что над вами не нависают глыбы снега или льда. О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова экстренных служб 112.