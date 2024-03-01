В Прикамье обесточили четыре поселка после обрыва проводов подъемным краном

Вчера после 16:00 подъемный кран другой компании, выполнявший несанкционированные работы на улице Доброй в поселке Ласьва, запутался в проводах и оборвал их. Для устранения последствий аварии с 19:30 до 22:00 в Ласьве и трех деревнях (Новоселы, Мошни и Калининцы) было отключено электроснабжение.