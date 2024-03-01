В Прикамье обесточили четыре поселка после обрыва проводов подъемным краном

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:12
В Прикамье 29 февраля жителей четырех населенных пунктов Краснокамского округа оставили без электричества. Причиной стал обрыв проводов подъемным краном, запутавшийся в проводах электросетей. Об этом сообщило издание 59.ру со ссылкой на группу по связям с общественностью филиала «Россети Урал» — «Пермьэнерго».
Вчера после 16:00 подъемный кран другой компании, выполнявший несанкционированные работы на улице Доброй в поселке Ласьва, запутался в проводах и оборвал их. Для устранения последствий аварии с 19:30 до 22:00 в Ласьве и трех деревнях (Новоселы, Мошни и Калининцы) было отключено электроснабжение.