В Прикамье возбуждено уголовное дело о контрабанде леса в Азербайджан

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Из Пермского края в Азербайджан вывезено более 90 кубометров пиломатериалов хвойных пород, о чем в таможню были предоставлены недостоверные сведения. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Участником внешнеэкономической деятельности в октябре 2021 года организована поставка пиломатериалов хвойных пород в Азербайджан с предоставлением в таможенный орган недостоверных сведений об их происхождении объемом свыше 90 кубометров и стоимостью более 750 тыс. рублей.
Материалы проверки направлены в Пермскую таможню, в результате рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов).