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В Прикамье возбуждено уголовное дело о контрабанде леса в Азербайджан

В Прикамье возбуждено уголовное дело о контрабанде леса в Азербайджан

1 марта 2024, 09:29
Фото: 1MI
Из края по подложным документом вывезли более 90 кубометров пиломатериалов

Из Пермского края в Азербайджан вывезено более 90 кубометров пиломатериалов хвойных пород, о чем в таможню были предоставлены недостоверные сведения. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Участником внешнеэкономической деятельности в октябре 2021 года организована поставка пиломатериалов хвойных пород в Азербайджан с предоставлением в таможенный орган недостоверных сведений об их происхождении объемом свыше 90 кубометров и стоимостью более 750 тыс. рублей.

Материалы проверки направлены в Пермскую таможню, в результате рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов).

#Экономика#Лес#Таможня#Прокуратура#Пермская таможня#Транспортная прокуратура#Контрабанда#Лесозаготовки
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